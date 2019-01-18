未滿4歲兒童住院率高達14%　幫寶貝買保單首重醫療與意外

▲父母幫孩子買保單首重醫療跟意外。（圖／記者季相儒攝）

記者戴瑞瑤／台北報導

根據衛福部2017年統計資料，4歲以下小朋友每100位就有14位住院，住院率其實跟60、70歲老人住院率相當。許多爸媽會幫孩子投保，壽險公司提醒，若父母幫孩子投保，首先應該注重醫療、意外。至於壽險、含死亡給付的儲蓄型保單等，因為未滿15歲不能領取身故保險金，可以待孩子長大再投保，才能將錢花在刀口上。

台灣生育率已低至全球倒數第3，而超過半數家庭都只有一個小孩，每個小孩都是爸媽捧在掌心的寶貝，但小孩在成長的過程，難免會遇到傷病侵襲。根據衛福部2017年統計資料，4歲以下小朋友每100位就有14位住院，住院原因又以呼吸道系統疾病最多，如肺炎、流感、支氣管炎等，幾乎每兩個嬰幼兒住院，就有一個是因為呼吸道系統疾病，其次則為內分泌、營養及新陳代謝疾病、傳染病與寄生蟲等。

除一般常見疾病外，嬰幼兒癌症發生機率雖然僅約萬分之1，只是一旦發生常為惡性癌症，其中血癌跟腦癌就佔超過5成。像知名主播蔡沁瑜夫妻的女兒，在2歲時被診斷出罹患血癌，同是主播的爸爸李猶龍只能辭掉工作陪女兒抗癌，從開始治療的2年半內，醫藥費就花了超過100萬元，「女兒幾乎2個月住一次院，最長曾住40天，龐大醫療花費讓人吃不消，還好當初有投保保險，減輕不少壓力。」蔡沁瑜以她個人案例，奉勸父母一定要記得保險。

要如何幫寶貝規劃保單？國泰人壽營業企劃部協理蔡秉杰表示，預算有限的爸媽，應該先從住院手術、意外、實支實付等項目作為規劃重點。且越早投保越好，因為投保年齡低保費相對便宜，年紀越小疾病發生的機率又高，萬一保障空窗期不幸發生嚴重傷病，恐因既往症導致落入投保無門的窘境。

另外，根據現行保險法規定，未滿15歲的孩子，不能領取身故保險金。保險專家提醒，父母不要急著太早幫孩子買壽險，應該將這筆預算挪去補足醫療、意外保障。若還有預算想要及早為孩子存教育金，則可以善用投資型保單。