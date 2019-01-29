小額終老保險退燒年減7成　保險局擬提高保額

▲小額終老保單2017年推出廣受高齡長者歡迎。（示意圖／記者季相儒攝）

記者戴瑞瑤／台北報導

保險局從2017年2月推出小額終老保險，主打比一般終身壽險便宜3成，限制每人限買一張，讓所有民眾都能有基本壽險保障。但似乎買氣退燒，2018年新投保件數大減73%。

保險局今天(29日)公布去年(2018)小額終老保單銷售情況，去年新契約件數只有9.1萬張，比起2017年的35.8萬張，大幅衰退73.34%。

保險局副局長張玉煇表示，小額終老保單新契約保單件數衰退，主要是因為小額終老保單是長期險，且是一人限購一張，要買的民眾會在前幾年推出就先買，所以不會年年增加。

雖然新契約保單件數大減，但總保費收入跟有效契約件數都增加。2018年總保費收入為57.4億元，比起2017年的43.27億元，年成長32.63%；去年有效契約件數為43.57萬張，比起2017年的35.82萬張，年成長21.64%。

小額終老保險內容包括傳統型終身壽險保額30萬元，及一年期傷害保險附約保額2萬元，保費比一般終身壽險最多便宜3成，2017年推出時廣受高齡族群歡迎。

保險局今天也透露，正在研擬增加小額終老保險的保額，目前小額終老保險的保額最高是30萬元，可望提高到50萬元。

目前共有13家壽險公司銷售小額終老保險，包括國泰、富邦、南山、三商美邦、中壽、台壽、新光、第一金人壽、台銀人壽、中華郵政人壽、宏泰人壽、遠雄人壽、全球人壽。

根據保險局統計，去年小額終老保單銷售前5大壽險公司，各別是國泰人壽、富邦人壽、南山人壽、三商美邦人壽、中國人壽。