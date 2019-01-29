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「健康管理型」外溢保單好難賣！　一整年只賣出8張

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▲▼ 2018年外溢保單銷售情況。（圖／記者戴瑞瑤製表）

▲2018年外溢保單銷售情況。（圖／記者戴瑞瑤製表）

記者戴瑞瑤／台北報導

去年下半年國泰、富邦、南山、新光4大壽險都接連推出新的外溢保單，帶動外溢保單去年保費收入增加，根據保險局統計，去年(2018)外溢保單保費收入約1.92億元，比起2017年成長近7成，但「健康管理型」銷售處於低迷狀態，整年兩家壽險加起來只賣出8張。

保險局今天(29日)公布去年(2018)外溢保單銷售情況，2018年總保費收入約1.92億元，比起2017年的1.14億元增加0.78億元，年成長68.42%。

截至去年底，市場上共有6家壽險公司開發12張外溢保單。若以類型區分大致可以分成3類，包括「以運動習慣折減保費或增加保額」(簡稱健走型)、「以體況數值折減保費或增加保額」(簡稱健檢型)、「提供其他非現金方式給付促進健康的服務」(簡稱健康管理型)。

以近2年市場銷售來看，「健檢型」最受歡迎，年保費收入都超過1億元，2018年總保費收入約1.3億元，比起2017年的1億元，年成長約31.45%。尤其南山人壽11月份推出新健檢型外溢保單，帶動去年銷售量，南山人壽這張保單是每2年會提供給保戶一次健檢，再依健檢結果來抵減保費。

年成長最多的則是「健走型」，2017年總保費收入1280萬元，到2018年已成長到5954萬元，年增加4674萬元、年成長超過3倍。成長最大主因，就是去年8月國泰人壽推出新健走型外溢保單，讓整體銷售量大漲。

「健康管理型」銷售情況則一直處於低迷的狀態，目前新光、富邦有這類外溢保單，但整年下來兩家公司只賣出8張保單，甚至比2017年的14張還少。

保險局表示，「健康管理型」是外溢保單剛開始發展初期推出的保單，業者也都在觀望市場接受度，經過一段時間的商品調整跟創新，壽險公司也發現有保費折減的看起來較受市場歡迎。

根據保險局統計，去年壽險公司銷售外溢單前3名，各別是國泰人壽、南山人壽、富邦人壽。

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關鍵字：外溢保單,保險局,國泰人壽,南山人壽

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