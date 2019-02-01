過年出國買旅遊不便險　13家產險班機延誤大比較！

▲連假出國買旅遊不便險記得要多比較。（圖／記者謝盛帆攝）

記者戴瑞瑤／台北報導

即將迎來春遊旺季，旅行前除了安排交通、行程、食宿以外，旅平險規劃也相當重要。根據調查，有近9成民眾出國必保「旅遊不便險」，且會特別留意班機延誤的時數，會多方比較，但要特別留意，同一家保險公司透過網路投保、機場投保、業務員投保等不同管道投保的旅平險，適用的理賠門檻也會不一樣，有些公司透過網路投保班機延誤理賠的門檻較低。

根據Money101金融比較平台公布的「國人旅平險投保偏好大調查」，有88.27%的民眾會另外付費買旅平險，有74.67%則認為信用卡已經有提供旅平險，就沒有再行加購。而在那近9成會另外買旅平險的民眾中，有77.8%只有在出國時才會投保旅平險，另21.85%民眾無論出國或是國內旅遊都會投保。

Money101台灣董事總經理周純如表示，國人對於旅平險的接受度相當高，建議民眾應該深入了解，旅平險透過不同管道承保，保障內容不一定一樣；例如同一家保險公司於不同投保管道、自費投保或信用卡附贈權益，保障內容差異大，都是民眾投保前要特別留意的。

從投保的險種來看，有88.54%民眾認為應該要投保「旅遊不便險」，或許從近兩年來發生長榮空姐罷工、復興航空倒閉、美國聯合航空機位超賣拖人事件、颱風造成關西機場關閉等新聞事件引發民眾對於旅程延誤、班機延誤的關注。

正因民眾關注班機延誤所造成的財務負擔，周純如提醒，若要將班機延誤、行李延誤、旅行文件遺失等風險轉嫁給保險公司，應該向產險公司投保，並非人壽公司。

▲近9成民眾出國會投保旅遊不便險。（圖／記者戴瑞瑤攝）

此外，觀察到近一兩年，多家產險業者卯勁祭出利多，吸引民眾目光，像是班機延誤小時數越改越短，從2017年有產險公司的條款載明班機延誤要超過12小時才理賠，到了2018年，13家產險公司的網路投保條款中，明台產險推出延誤3小時就理賠，多數只要延誤4小時就啟動理賠，2018年底，新光產險甚至喊出延誤2小時就理賠；此外，國泰世紀產險自去年以來，每逢旅遊旺季，班機延誤理賠金額就從原本5000元加碼到1萬元。

針對班機延誤理賠，民眾需要特別留意3重點：第一，理賠金為定額給付或實支實付，如已獲信用卡公司附贈的旅遊不便險，自費投保建議選擇定額給付的保障方案；第二，認定班機延誤是否因事故所在地而有賠或不賠的狀況；第三，預定起飛的航班何時公告取消、延誤會影響理賠結果。

周純如也提醒民眾，就算是同一間保險公司，透過網路投保、線上要保、機場投保、業務員投保等不同管道投保的旅平險，適用的理賠門檻恐會不一樣。

同樣以「班機延誤」為例，新光產險雖然喊出2小時延誤就理賠，不過僅適用乙型條款的網路投保客戶，透過業務員投保的民眾則適用甲型條款，班機延誤4小時才理賠；旺旺友聯產物保險同樣也是透過網路投保，班機4小時延誤就啟動理賠，藉由其他管道投保則要延誤6小時才能理賠。

從這次調查數據中也可以看到，網路投保旅平險已經成趨勢，有7成民眾有網路投保經驗，3成沒有網路投保經驗的民眾當中，76.05%的人表示，他們都是請業務員協助投保。

▼ 13家產險網路投保旅平險班機延誤比較。（圖／記者戴瑞瑤製表，資料來源為Money101）