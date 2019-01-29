匯損太慘重　壽險每年要多增提43億做外匯準備金

▲壽險業2018年匯損高達2309億元，創下新高。（圖／記者戴瑞瑤製表）

記者戴瑞瑤／台北報導

壽險業去年(2018)匯損高達2309億元，創下歷史新高，震驚金融市場。保險局緊急在今天(29日)宣布，同意壽險業以增提外匯準備金來因應，每月固定提存比率由萬分之5，提高到萬分之6。保險局預估，壽險業每年要多增提43億元，新規定明天(30日)就上路，壽險公司1月份提列時就適用。

去年下半年美國升息、台灣利率連凍，導致台美利差擴大，避險成本高達2.7%，導致壽險業去年避險成本暴增。根據保險局今天公布的數據，壽險業去年匯兌利益有2810億元，但避險損失就高達4840億元，再扣掉外匯價格變動準備金279億元，去年壽險業淨匯損高達2309億元，再度創下史上新高。

壽險公會21日趕緊找保險局開會，希望爭取增提外匯價格準備金來因應，會中獲得保險局點頭同意。保險局今天就公布，修正後的外匯價格變動準備金，改成當外匯市場避險成本達2%以上時，每月固定提存比率由原本的萬分之5，提高到萬分之6；每月額外提存比率及額外沖抵比率，由原本的50%，提高到60%。

保險局表示，新規範會在明天(30日)對外發布，壽險業在1月底提列外匯準備金時就適用。預估每年壽險業將額外增提43億元作為外匯價格準備金。

但保險局也對保險公司喊話，強調外匯價格變動準備金的機制，是為了使壽險業可以用較具彈性的方式，管理匯率風險及降低避險成本，「但並未實質改變壽險業面對的匯率風險」，要求各壽險業仍要審慎管理匯率風險。