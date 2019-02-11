快速理賠華航受困旅客　15家產險總動員安撫保戶

▲華航機師罷工影響許多旅客行程。（圖／記者屠惠剛攝）

記者李蕙璇／台北報導

華航機師工會發動罷工事件影響許多旅客行程，各家產險透過簡訊、網路及業務員等多種通路方式，通知其投保旅平險、旅遊不便險的保戶理賠注意事項。《ETtoday新聞雲》持續彙整各家產險公司資訊，便於民眾了解及查詢。

美商安達旅遊平安保險（旅遊不便險）注意事項

1、旅程取消保險 （未出國前）

2、旅程延誤保險（出國前或已在海外）

「未出國前」的旅程取消理賠保險金額上限12萬元，可就實際損失拿不回的費用做補償。而在「出國前或出國後」預計搭程班機延誤滿4小時，定額5,000元。另可詳閱保單條款及不保事項。

▼安達產物桃園機場服務櫃台。（圖／記者李蕙璇攝）

南山產物啟動旅遊不便險理賠機制

1、 若在罷工事件發生前，已有投保南山產物旅遊不便險的保戶，對於無法取回之預繳旅費、住宿費用及依法應負擔之其他費用所致之損失，本公司依承保項目之約定，負理賠之責。

2、 保戶在保險期間內進行海外旅遊時，因本事件造成預定搭乘之班機延誤4小時以上者，或因本事件必須更改其預定旅程，因而所增加之交通或住宿費用，本公司依承保項目之約定，負賠償之責。

3、若因本事件在國外遇到「班機延誤」與「行李延誤」，可在南山產物企業網站「延誤保險即時理賠」服務專區上傳登機證、電子機票、匯款帳號及行李延誤證明。

▼南山產物。（圖／記者李蕙璇攝）

明台產險【航班取消／延誤注意事項】

提醒保戶先查看其他替代航班，或就近尋找過夜住所，以個人安全為優先考量。申請「旅平險+不便險」理賠時需要以下文件：

✅公共交通工具購票證明。

✅公共交通工具業者所出具載有被延誤期間及延誤原因之證明。

✅費用單據--實支實付險種（因班機延誤所必須支出之住宿、膳食及交通費用明細收據或發票正本）。

旅程延誤費用：

--班機延誤起飛或延誤降落達3小時以上者：每滿3小時給付新臺幣3,000元，最高給付金額以新臺幣6,000元為限。

--所預定之轉接班機因前班班機延誤起飛或延誤降落所致之失接，於3小時內無其他班機可供其轉接者：給付新臺幣3,000元。

旅程更改費用：須更改預定旅程而增加之交通或住宿費用實支實付最高新臺幣10,000元。

各種單據一拿到記得先拍照。（例如，日本有些電車的票札會把票收回）。旅程更改費用與旅程延誤費用僅能擇一給付。人還在臺灣的話，只要已經出關就會按照條款理賠。

不負賠償責任：向明台產險購買旅平險+不便險保險契約時，如已發生罷工或工運活動，則與旅程延誤有關之費用損失，明台不負賠償責任。

▼明台產險總部。（圖／記者李蕙璇攝）

和泰產險【華航罷工可以申請的項目】

一、班機取消：超過4小時才有其他航班搭程，但台灣出發時已得知航班取消無法賠付。

二、行程延遲：出發或返抵延誤超過6小時以上，以每滿6小時計算。

三、行程更改：海外旅遊因罷工班機取消，必須停留當地而增加的額外住宿及交通費用。

四、若罷工已發生才投保不理賠

五、理賠文件：理賠申請書、班機延誤／取消證明、電子機票、登機證、停留旅行地多支出之交通及住宿費用單據（行程更改）、護照及匯款帳號影本。

和泰產險提醒，除了可向航空公司及旅行社詢問相關應變措施外，也別忘了檢視已投保的旅平險保障內容，保戶在事前若已投保旅平險「安心遊旗艦型」以上方案，和泰產險將可補償相關發生的風險損失，讓您「有事無恐」。

▼旅平險理賠保戶遇機師罷工相關損失。（圖／和泰產險提供）