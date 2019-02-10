畫面曝光！鞭炮噴進爆竹攤瞬間「發爐」　網驚：以為竹東101　

記者陳凱力／新竹報導

大年初二在新竹縣竹東發生一起爆竹攤意外引爆意外，位於路旁的臨時爆竹攤遭到點燃後所有爆竹在一瞬間被點燃，頓時煙火四射整個攤位就像「發爐」一樣，宛如台北101的煙火秀，還好鞭炮在短時間施放完畢，火勢受到控制，也未有民眾受傷的消息傳出。

▲消防人員到達現場時，火勢已撲滅。（圖／記者陳凱力翻攝）

據目擊者指出，大年初二晚上，竹東傳統市場附近一家賣炮竹的臨時攤位，一名客人買完爆竹後就在攤位附近施放，而點燃的爆竹卻被剛好行經的車輛壓過彈飛朝向炮竹攤位在噴射回去，點燃的爆竹在攤位上的爆竹瞬間引爆引起整個煙火攤的連環效應，一時之間煙火四射，由民眾提供的影片中海以看見整個攤位宛如「發爐」般，雖然有煙火不斷噴放，但也引起陣陣濃煙，嚇壞一旁經過的路人與駕駛。

有目擊者表示，一開始還以為在施放煙火，後來幾秒鐘看見火勢突然失控才驚覺不妙，附近的攤家也趕忙拿出家中的滅火器幫忙滅火，消防局接獲通報趕到當場時，火勢也以順利撲滅，只是爆竹攤也彷若廢墟一樣，但值得慶幸的是並無人員傷亡傳出。

▲炮竹攤瞬間引爆，宛如發爐一般。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）

竹東消防隊表示，當天晚上原本派了1車三人趕往現場滅火，但是到場後，發現現場民眾已經用滅火器將火撲滅，而攤位上剩下的爆竹都已燒光，一個都不剩，連攤位上方的頂棚也都燒得精光。根據爆竹煙火管理條例，消防隊必須清點攤販賣的爆竹數量，但攤販上剩餘的爆竹都已燒光，因此無法得知攤販是否有違反爆竹煙火管理條例，且消防隊到場時，施放爆竹的客人及攤販早已不見蹤影。