初一上班遇火災！妹逃生後報平安　爸一句「超酸歧視」...姐心寒爆氣

▲燒烤店陷入火海，消防局出動各式消防車27部及近百人前往搶救，火勢歷經1小時左右撲滅。（圖／記者林悅翻攝）

網搜小組／綜合報導

台南市北門路上的「赤客燒肉店」，大年初一下午傳出火警，店內工作人員和客人緊急逃生，所幸無人傷亡。不過一位網友事後卻在臉書抱怨爸爸，原來是因為妹妹當時就在火場中，爸爸接到到對方報平安的電話後，不是先關心妹妹安危，而是「口出酸言」，讓身為姐姐的原po心裡很不好受。網友看了貼文後紛紛安慰，表示「平安就好，還好她還有你這個疼她的姐姐。」

一位女網友在臉書「爆怨公社」中發文表示，初一那天晚上，台南市的「赤客燒肉店」發生火災，自己的妹妹正是該店的員工，當時就在火場裡面。妹妹平安逃出後表示，自己的手機、皮包全部都燒爛了，怕家人聯絡不上她，因此用男友的手機一個個主動打電話報平安。

「多麼危機、無常呀！我差點就這樣失去一個家人了」原po話鋒一轉，開始抱怨「爸爸」。她表示爸爸接到妹妹電話後，劈頭就數落對方「花了那麼多錢讓你念大學，之後卻跑去燒烤店上班」，讓她極度無言表示「工作無貴賤不是嗎？」女網友表示，「為什麼在我妹經歷這麼驚險的一切之後，為什麼不能關心妹妹人是否有受傷、安不安全，皮夾手機都燒掉了，現在還在放年假該怎麼辦，是否要幫他送什麼過去？」

▲火勢超大差點波及民宅及鐵路 。（圖／記者洪正達翻攝）

原po表示，沒有人喜歡大過年的繼續工作，「你不知道你女兒才剛跟死神交會他很害怕嗎？」女網友還說，自從爸爸跟媽媽離婚後，和新的女友及對方兒子親如一家人，自己和妹妹卻淪為外人一般，「你希望妹妹回家過年，但她回家了，家裡不是空蕩蕩的，你們有人陪他嗎？」

更令人難過的是，原po妹妹也說過自己「沒有娘家」；雖然姐姐有安慰說「我的家也是你的娘家」，但是意義上卻截然不同。

▲還好妹妹還有姐姐疼。示意圖，與本文無關。（圖／達志／示意圖）

原po表示，她明白爸爸當下沒有惡意，雖然心疼女兒，但沒必要用這種酸言酸語、教訓人的口氣「關心」，尤其又是在這種時間點。她沉痛表示，爸爸老是對外說「女兒不回家很不孝」，「你現在有你的家人了，我們只適合遠遠關心你就好，人的情感是互相的，當別人給予過你關心，但你卻不理，時間久了情也就淡了。」

她表示，父親當初如果都是用冰冷的鈔票解決一切，那麼回過頭來，子女能給的也只有少數的關愛和鈔票了。最後她也說道，很感謝爸爸的養育之恩，也能夠體會他過去的辛勞，「但不代表我們就該承受你一次次的污衊和傷害」。

貼文一出，網友雖心疼，但也只能安慰「人沒事就好」，「平安沒事就好！記得帶妹妹去拜拜收驚一下！」、「老爸的尊嚴總是抵不過他的那張嘴啊」、「家家有本難念的經，妹妹劫數過了，必有後福」、「希望妹妹要勇敢，平安就是幸福至少她還有姐姐疼」、「希望妹妹不要再為了爸爸的話難過...」。

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