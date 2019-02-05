受煙火鞭炮影響　陸116座城市空氣品質出現重度及以上汙染

▲煙火燃放明顯影響到了各地的空氣品質。（圖／中新社）



大陸中心／綜合報導

大陸生態環境部5日指出，2019年除夕至初一期間，中國城市空氣質量總體良好；但受煙火鞭炮影響，5日2時，338座城市PM2.5小時平均濃度快速升高，共有116座城市PM2.5小時平均濃度大於每立方米150微克，達到重度及以上汙染。

生態環境部相關負責人表示，雖然與4日相比，重度污染和嚴重汙染級別城市數量分別增加49座和8座，煙火鞭炮的燃放對空氣品質造成明顯影響，但由於2019年各地普遍加強煙火鞭炮禁放限放措施，2019年春節期間全中國城市空氣品質同比普遍好轉。

監測顯示，受煙火鞭炮集中燃放影響，4日17時至5日2時，338座城市PM2.5小時濃度快速升高，5日2時，338座城市PM2.5小時平均濃度已達到每立方米139微克，共有116座城市PM2.5小時平均濃度大於每立方米150微克，達到重度及以上汙染；其中，呼和浩特市、烏蘭察布市、松原市等40個城市PM2.5小時平均濃度大於每立方米250微克，為嚴重汙染。

該負責人指出，從近5年除夕至初一期間城市空氣質量變化情況來看，2019年全中國338座城市空氣質量總體有所好轉，PM2.5最大小時平均濃度較2018年同期下降了14.2%。