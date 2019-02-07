正妹逛街慘遭沖天炮炸穿耳膜　屁孩秒承認！父母辯：兇手是別人

▲林小姐指著當時被沖天炮炸到的傷口。（圖／看看新聞）

大陸中心／綜合報導

因鞭炮受傷的案件層出不窮，大陸除了日前有小孩朝水溝放沖天炮，炸爛路面的事件外，四川一名林小姐在過年期間，只是走在路上，卻慘被沖天炮炸破耳膜，當場鮮血直流；現在不僅吞嚥會有劇痛，聽力也受損。雖然放炮的2位男童事後承認錯誤，但家長卻堅持「煙火不是我兒子放的」，還指控「是其他小孩放的」。

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根據《看看新聞》報導，林小姐3日晚間在逛街時，正巧路邊有2位男童正在施放沖天炮。沒想到煙火卻射向林小姐頭部，炸穿右耳耳膜，還有很多炸藥殘留在頭髮上。一旁的路人也幫忙抓住「放炮兇手」，要孩子的父母「給個交代」。

▲廣場上確實有不少孩子在放煙火。（圖／看看新聞）

林小姐說，當時正與朋友在購物廣場前逛街，有2位男童在角落放鞭炮。其中一支沖天炮先在她腳邊爆炸，緊接著另一支沖天炮就擊中頭部，「沖天炮就打到我耳朵這裡，耳朵都流血了，我當場就聽不見了」，「我現在耳膜破了個洞，很痛，吞嚥東西也會痛」，「說話都聽不清楚，好像有東西蓋在上面一樣」。

▲醫師檢查後發現，林小姐耳膜被炸穿。（圖／看看新聞）

醫師表示，林小姐右耳耳膜遭震破，聽力受損，目前處於失聰的狀態。由於治療費用高達數千元人民幣，正當林小姐想找「兇手」求償時，家長竟立刻推卸責任，並指控鞭炮是其他小孩放的。

放煙火的男童說，「我們在放沖天炮，點燃後就衝向這位姊姊，把姊姊的耳朵炸了」，勇於承認自己的錯誤。沒想到家長卻透過電話撇清一切，同時指控傷人的是其他小孩，並已報警處理，目前案件正由警方偵辦當中。