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金廈跨海對放煙火！金門有「錦冠瀑」廈門有「彩虹橋」

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▲金廈跨海對放煙火！金門有「錦冠瀑」廈門有「彩虹橋」。（圖／翻攝直播）

▲小金門海岸邊的煙火畫面。（圖／翻攝直播畫面，下同。）

記者蔡紹堅／綜合報導

「2019金廈兩岸春節煙火施放活動」5日（大年初一）晚間8點在金門、廈門跨海頓場。兩門對放煙火的活動已經舉辦多年，此次金門方的施放地點於烈嶼鄉（小金門）上林將軍廟前出海口，廈門則在思明區環島路的黃厝沙灘，雙方都能遙遙望見對岸的火光。

金門今年採用長期供給迪士尼樂園閉園壓軸煙火公司高空煙火，以大口徑高空煙火為主，低空煙火為輔，不同高度搭配下，呈現震撼立體的高低空煙火演出，煙火搭配交響樂的同步演出。

金門縣政府表示，此次煙火的尾聲設計採用多次在臺北101跨年煙火中擔任主角，更曾經在蒙特婁國際音樂煙火大賽中獲得冠軍殊榮的「錦冠瀑布煙火」，讓煙火更具噱頭與可看性。

▼廈門施放煙火。（圖／翻攝廈門日報）

▲金廈跨海對放煙火！金門有「錦冠瀑」廈門有「彩虹橋」。（圖／翻攝廈門日報）

廈門本次的低空煙火有約6萬發，高空煙火約4000發，使用的都是賽事級煙火，優點是環保，燃放時煙霧較少，觀賞效果佳，另外最大的亮點就是「彩虹橋」煙火，這款煙火第一次燃放是在2018年的上合組織青島峰會，當時燃放點是海上，這次則在陸地上，在金門觀看的效果更好。

負責廈門煙火晚會的李渡煙花集團指出，「彩虹橋」橫跨雲端，飽含著通水之後，廈金兩地率先實現通電、通氣、通橋的美好願景。

▼廈門施放煙火。（圖／翻攝廈門日報）

▲金廈跨海對放煙火！金門有「錦冠瀑」廈門有「彩虹橋」。（圖／翻攝廈門日報）

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