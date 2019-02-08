社會局也幫不了的窘境！青少年受虐若沒明顯外傷　只能自求多福

▲受虐青少年參加戶外活動，挑戰自我，以下同。（圖／記者陳雕文翻攝）

記者陳雕文／新北報導

走吧！由新北市社會局委託辦理的少年培力園，最近帶著受虐青少年攀岩、溯溪、賣雞蛋糕，透過戶外活動與商業行為，無非是希望能鼓勵青少年們可以脫離生活的暴力（家暴、校園霸凌）陰影，重新認識、認同自己。社工說，很多青少年外表看來正常，沒有明顯外傷，但他們其實受到許多心理虐待，卻不被重視。

培力園解釋，所謂的受虐兒，不一定是被打到體無完膚的孩子才算，言語上的冷嘲熱諷等各種精神折磨都是，但因為他們在生理上受傷害的程度不是那麼嚴重，一直遭到大眾的漠視，而我們的社工跟專員就是「最雞婆」的一群，不管是受到實質的肢體的攻擊或是言語暴力、甚至是在校園及家庭中，雖然沒被欺負，但各方面表現普普，總是被忽視、不被在乎的青少年，都是我們的關懷對象。

培力園表示，這些在「灰色地帶」的受虐兒，常因為外表看似正常，得不到任何援助，社會局就算派社工進行居家訪視，原本一直用言語羞辱，或是每天賞孩子耳光的家長，只要裝個樣子說聲「沒事啊我們家很正常」，而站在一旁的青少年往往也因為害怕，嘴唇發抖地說「沒事…我不需要協助」社工根本也無可奈何。

培力園解釋，因為我們「多管閒事」，常常會拉青少年來我們這邊坐坐，打桌遊或看書都可以，也因此聽到很多被霸凌或家暴，卻不敢聲張的故事，如果我們還不伸出援手，給予更多關懷、鼓勵，甚至是物資，那這些青少年，真的只能自求多福了…