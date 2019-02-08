透過「胖卡」帶領受虐兒走出痛苦陰影　每塊雞蛋糕的背後是滿滿的淚

▲專員與社工開胖卡餐車，為青少年示範做雞蛋糕。（圖／記者陳雕文翻攝）

記者陳雕文／新北報導

新北市社會局委託辦理的少年培力園，持續幫助青少年脫離受虐、被漠視、霸凌等陰影，並鼓勵他們走出自己的路。最近培力園成功募款，買了一輛造型可愛的胖卡，由專員與社工帶著青少年賣雞蛋糕，希望藉此讓他們不再怕生，也體驗到賺錢的不易。這看似簡單的商業行為，背後藏著受虐兒多少淚水。

▲青少年學著攪拌原料。（圖／記者陳雕文翻攝）

培力園表示，胖卡餐車相對於其他職業，更容易上手，透過社工與專員的帶領，從原料的製作到定價，並用模具烤熟，並把熱騰騰的食物端到客人手上，是很難得的經驗。

社工說，我們就像是師傅帶學徒，一步一步讓青少年了解如何營運，之後會慢慢放手讓孩子們自己做，自己賺錢。社工說，賣雞蛋糕是為了拋磚引玉，讓青少年勇敢踏出第一步，期許他們未來不管是繼續賣雞單糕或是在外工讀，都能慢慢存到錢，最後甚至能創業，證明自己的價值，能靠一己之力活出精采人生，也慢慢擺脫原生家庭帶給他們的不幸（家暴等陰影）。

▲胖卡餐車外觀。（圖／記者陳雕文攝）

培力園表示，所謂的受虐兒，不一定是被打到體無完膚的孩子才算，言語上的冷嘲熱諷等各種精神折磨都是，但因為他們在生理上受傷害的程度不是那麼嚴重，一直遭到大眾的漠視，而我們的社工跟專員就是「最雞婆」的一群，不管是受到實質的肢體的攻擊或是言語暴力、甚至是在校園及家庭中，雖然沒被欺負，但各方面表現普普，總是被忽視、不被在乎的青少年，都是我們的關懷對象。

▲胖可餐車開張，學生絡繹不絕。（圖／記者陳雕文翻攝）

撇開所有成本，就賣雞蛋糕的行為來說，對一般人而言輕而易舉，但對於長期處在家庭暴力、校園霸凌等惡劣環境的青少年來說，「人」就是一個可怕的存在，要他們把東西賣給陌生人，那層心理障礙是民眾很難理解的。

培力園表示，關懷的青少年裡，有些人外表看起來非常正常，但他們無法抬起頭看人，更沒有勇氣說話，只會獨自躲在角落哭泣，如果我們不介入，他們只能不斷重複著，在家被言語羞辱、到學校又被同學欺負的惡性循環，未來有何希望？

▼扶輪社人員都來參觀並拍照。（圖／記者陳雕文翻攝）