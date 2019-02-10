華航勞資協商6小時仍破局　胡幼偉：交通部次長去看戲的嗎？





▲華航勞資協商破局，交通部長林佳龍與政次王國材出面說明協商內容。（圖／記者賴文萱攝）

政治中心／綜合報導

華航罷工進入第三天，9日下午3點開始的勞資協商，歷經6個多小時，也在晚間21時15分宣告協商破裂。文化大學新聞系主任胡幼偉對此質疑，勞資雙方談不攏，才要交通部出面協調，結果呢？「你交通部次長去幹嘛的呢？去看戲的嗎？」主管機關出面，竟沒人給面子？這真是天大的笑話。

交通部9日邀集華航勞資雙方代表、勞動部和桃園市勞動局共同協商，然而經過6個多小時的討論，雙方目前才進入機師工會5點訴求的第一項「改善疲勞航班，要求長程航班8小時以上改3人派遣、12小時以上改4人派遣」討論。到了21時15分，機師工會理事長李信燕突然一路快步閃出交通部，被守候現場的媒體攔下。李信燕提到，雙方談了長達6小時，卻僅談了第一點改善飛航時間，由於雙方未達共識協商，罷工將繼續，目前尚未得知下次協商時間。

▲華航財務長張揚抵達交通部參加協商。（圖／記者范綱儀攝）

「這下子好了！協商破局！勞資雙方談不攏，不是廢話嗎？要談的攏，八個月前就達成協議了。」擔任過馬英九政府行政院發言人，現任文化大學新聞系主任的胡幼偉表示，就是因為談不攏，才要交通部出面協調，「結果呢？你交通部次長去幹嘛的呢？去看戲的嗎？官府出面，又是華航的大老闆，你去，就是要雙方都閉嘴，聽官老爺給的數字辦事，你不要再講疲勞；你也不要再講成本。公司要是垮了，還談什麼成本？」

胡幼偉說，「結果，現在是怎樣？沒政府了嗎？主管機關講話沒人聽了嗎？還是說，民進黨覺得，這年頭還會坐華航的，都是泛藍的選民，跟軍公教警消都一夥的，所以，也不用管他們能不能出國或能不能回國？主管機關出面，竟然沒人給面子？這真是天大的笑話！台灣的民主，進入一個新的境界了嗎？」

▼機師工會理事長李信燕。（圖／記者屠惠剛攝）

▼文化大學新聞系主任胡幼偉談華航勞資協商破局。（圖／翻攝自胡幼偉臉書）

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