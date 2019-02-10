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社會 社會焦點 保障人權

經歷家暴挨過窮困…他渴望幫助弱勢考上警察　開槍追車從不手軟

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記者陳雕文／新北報導

「你覺得…警察應該做些甚麼？」一名在新北市三重區服務的警員說，自己出身家暴、窮困環境，拚了4年才考上警察，希望透過國家賦予的職權捍衛社會正義，保護弱勢。《ETtoday新聞雲》記者調查，該名警員追車、開槍都超剽悍，從不讓犯人逃離其手掌心，大家都稱他「新北終極警察」！

▲▼吳洪岳專訪。（圖／記者陳雕文攝）

▲警員吳洪岳接受專訪。（圖／記者陳雕文攝）

今年29歲，從警快4年，目前在厚德派出所服務的警員吳洪岳說，自己在家中排行老二，讀幼稚園時，便不時遭受父親持老虎鉗，夾他手指尖等虐待行為，讓他心生恐懼，總覺得父親是壞人。直到後來，雙親離婚，與母親同住後才回到正常生活。長大一些，看到路上的警察抓犯人，讓他心裡產生一陣悸動，「我也想當警察…想抓壞人，給家人與百姓一個安全感」！

然而家境困頓，母親又必須一人扛家計，撫養三兒女，為了分擔經濟壓力，年滿13歲，剛成為國一生的吳洪岳就開始跟哥哥過著半工半讀的生活。

▲▼吳洪岳。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲吳洪岳遇到嫌疑人，幾乎都會追車到底，他解釋，當然還是視情況而定，也要考量到其他用路人的安全。（圖／記者陳雕文翻攝）

「只希望餬口飯吃」吳不斷嘗試各種工作，就為了賺飯錢，不論牛排店廚師、殺雞、搬魚貨、保全、物流士、洗碗工、運鈔員等職務都做過，收入低又不受重視，每天長時間的工作讓他常常覺得，低聲下氣做事卻看不到希望。但他從沒忘記警察夢，直到19歲，決定買書，準備警察特考。

當初想念補習班，但經濟狀況太差，頭期款1萬8千元繳不出來，吳洪岳把機車賣掉籌錢，剩下的尾款再四處跟親友借錢，才好不容易可以開始準備考試。

失敗了，再爬起來！考運不佳，連續三年考試失利，吳洪岳卻從沒想過放棄，「小時候覺得當警察很帥能伸張正義，後來再回頭看到殘酷的現實，隨著年紀增長，這個夢想也越來越渴望達成」、「可以翻轉我的人生，抬頭挺胸過著穩定的生活，又能行俠仗義，我一定要成功考上警察」！

拚到第4年，23歲的他終於考上特考，熬過訓練成為警員。面對犯嫌，他總想上前盤查；面對駕車逃逸，他絕對追到底，直到將人繩之以法。吳慶幸，每當他判斷有問題而追車、開槍，最後都是好的結果，總能成功發現毒品、查獲槍械，或是通緝犯，還給小老百姓一個安全的生活環境。

不擔心追車或開槍後，可能遇到的法律問題嗎？吳覺得，執法者判斷情勢後就認真去做，不應擔心後續可能面臨的法律問題而消極，「法不是我們訂，但我還是會積極值勤，把『警察』的角色扮演好。抓住犯人，打擊犯罪，是我的初衷與信念，不會因環境而有改變，只要工作不愧對於良心，心存善念，心安理得，這樣就夠了」。

▼吳洪岳成為警員後，面對犯嫌，他總想上前盤查；面對駕車逃逸，他絕對追到底，直到將人繩之以法。（圖／記者陳雕文攝）

▲▼吳洪岳專訪。（圖／記者陳雕文攝）

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關鍵字：吳洪岳,新北市,厚德,派出所,家暴,弱勢

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