菜鳥女警派出所圍爐初體驗　「小丸子」女警笑了

▲十全路派出所菜鳥女警「小丸子」（圖中）圍爐初體驗，直呼菜色辦得好棒 。（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖／高雄報導

為了守護治安不少警察都無法回家過年，都會留守在駐地，高雄市三民一分局十全路派出所剛分發不到一個月的的女警辛思敏也是首度過年不在家裡圍爐，留在派出所圍爐的她不但領到了所長紅包，更看到了派出所的圍爐菜色，直呼：「好好吃，菜色好豐富」。

十全路派出所女警辛思敏有著圓圓的臉蛋，還留著妹妹短髮頭，看起來就像是日本卡通《櫻桃小丸子》，所以被學長們稱為小丸子，由於才剛分發到派出所不到一個月，得要跟著實習師傅一起執勤，所以無法回家過年，就在派出所圍爐，這也是她首次沒有回家過年，面對記者詢問無法回家過年的心情，小丸子女警憨憨的笑了回答：「還好，並沒有特別感覺，只是沒想到派出所圍爐菜色好豐富」，旁邊就有學長搭腔表示來到十全派出所已經胖了六公斤，就知道伙食辦多好，讓其他員警都笑了出來。

▲十全路派出所領到所長黃昶斌（圖左）紅包，各個都很開心 。（圖／記者吳奕靖攝）

不過十全路派出所感情還真的像是一家人，所長黃昶斌還發起紅包，讓大家拿在手上都相當開心，而原本應該放假的副所長張育書也特別留下來跟大家一起圍爐吃飯，這次圍爐菜色相當豐富，是由《茂伯年菜》贊助，不但有老四川火鍋、還有紅燒蹄膀、米糕、佛跳牆等總共八道菜，讓留守執勤的同事一掃無法回家過年之苦。

所長黃昶斌表示，為了要讓民眾過好年，所以同仁們都相當辛苦，從初夕到初四都會準備「好料」的來讓同事吃，三民一分局還特別加贈三千塊加菜金以外，還舉辦了年菜比賽，轄內四個派出所一起比菜色，就是希望能夠讓同事們飽餐一頓後，有充足體力來面對深夜防飆勤務、防止街頭暴力以及高雄市警察局長李永癸交付的「拆除酒駕不定時炸彈」任務，就是要讓高雄市民「人進得來，貨出得去，高雄不僅發大財，更要治安平穩」。

▲十全路派出所副所長張育書（便服），特別留下來跟大家一起圍爐 。（圖／記者吳奕靖攝）