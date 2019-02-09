影／初五紫爆...國5宜蘭路段「時速剩18km」 　網從台南→汐止崩潰塞7hrs

生活中心／綜合報導

春節假期倒數第二天，大年初五國道湧現北上車潮，宜蘭到坪林路段車潮一度綿延24公里，時速更只剩18公里，國5北上預計要到晚上11點後才能疏解。有民眾在網路上分享，自己從台南到汐止開了7個多小時的車程，也有不少人放上家人的昏睡照，讓塞車時間多了一點樂趣。

▲高速公路塞成停車場。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

每年逼近春節尾聲，國道都會塞滿返工車潮，高公局表示，國5從下午2點到晚上9點實施北上高乘載管制，預期北上宜蘭至坪林路段車多壅塞，並可能持續至晚上11點後才能疏解，建議用路人多利用替代道路避開壅塞路段。

▲國5從上匝道就開始塞車，宜蘭到頭城時速最低18公里。（圖／翻攝高公局）

截至下午4時30分，高公局最新資料顯示，國道1號西螺服務區北上路段時速只有18公里、國道5號宜蘭往頭城北上路段時速也只有17公里，都呈現「紫爆」狀態。有民眾在臉書分享，自己從台南北上台北汐止，開車時間足足有7小時之久，也有人說「下午5點從屏東出發，快凌晨1點到汐止。」

也有天才老公充分利用塞車時間，偷偷拍下副駕駛座的老婆睡翻，雖然已經使用美顏相機後製，但老婆睡到張嘴仍讓網友幫他捏把冷汗，留言關心「樓主回覆一下是否安好阿...」、「樓主還有呼吸嗎？」、「不要趕著過清明好嗎」、「版主真的不寫個不自殺聲明嗎」。