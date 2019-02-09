影／塞成一條大龍！初五現返工車潮　宜蘭-頭城北向路段車速僅19km

記者蔡玟君／台北報導

今（9）日大年初五傳統上是開工的日子，高公局表示，隨著年假的尾聲，民眾提早回工作地的車流明顯增多，如宜蘭-頭城北向路段，現在車速只有19km，頭城至坪林行控北向路段，目前車速也只有35km。

▲國道湧現車潮（圖／記者季相儒攝）

公路總局也指出，省道目前路況，台3丙線東向0K至2K社寮紫南宮路段、台9線70K~71K礁溪市區至國5北上外側路段及台9線179K至182K北上（崇德路段）路段有壅塞的情形，另外像是台2線（東行）42K至44K金山往大鵬國小、台2線（西行）103K至101K小香蘭往福隆車站、台14甲線東向7K至10K清境農場路段，及台9線110.3K至113.5K北上（蘇花改北上路段）有車多的現象。

▲國道 5 號北向34.65km處。（圖／翻攝自高公局官網）



公路總局表示，明（10）日為春節連續假期的最後一天，預估仍以返回工作地之中長程旅次為主，因此相關主要幹道，如台9線蘇花公路、台9線南迴公路、台1線水底寮路段等，可能出現局部壅塞或車多情形。另外公路總局亦配合國道11處易壅塞路段規劃替代道路， 並於沿線設置螢光黃底替代道路導引牌面；其中，於國5轉換台9、國1國3轉換台61、國6轉換台63等重要替代道路，該局特別於替代道路指示牌上方增設「幸福公鹿（路）」牌面導引民眾轉換路線，讓用路人可放心利用。



為疏運民眾返鄉及外出乘車需求，本次共14家業者86條國道客運重點疏運路線，於108年2月1日0時起至108年2月10日24時止，推出平均85折之優惠，另外國道客運轉乘在地客運優惠措施擴大至所有國道客運路線、臺鐵及高鐵，均提供民眾使用電子票證轉乘在地公路客運基本里程（8公里）或市區客運一段票免費措施（高鐵快捷公車除外），另本次春節連假持續實施「台灣好行」客運路線電子票證半價優惠（共40條路線），以鼓勵民眾搭乘公共運輸出遊。



公路總局協調客運業者視人潮機動增班；自2月1日起至9日12時止，西部國道客運共計行駛7萬9474班次，疏運149萬665人；國道5號客運路線共計行駛1萬2997班次，疏運21萬2686人。實施優惠之路線共計行駛5萬3735班次，疏運86萬3357人。