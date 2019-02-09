2019戀戀魯冰花季啟動　推出系列「食茶賞花」體驗茶鄉文化

▲魯冰花盛開在茶樹間，有「客家母親花」之稱。（圖／桃園市政府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市「2019戀戀魯冰花季」，9日起於龍潭區大北坑、三水及三和社區登場！農業局長郭承泉指出，魯冰花盛開在茶樹間，因凋謝後奉獻大地提供最好的養分，如同客家母親對家庭的奉獻與傳承，而被視為「客家母親花」。今年的魯冰花季是第二屆，以「幸福來自付出」為主軸，帶領大家感受屬於桃園特有的浪漫景緻。

市府農業局指出，桃園市龍潭區的三水、三和及大北坑社區以種茶為主，是桃園重要的產茶區域，同時也是全臺最早種植魯冰花的地區，所以又被稱為魯冰花的故鄉。每年的二月底至三月間，黃色的魯冰花盛開在一欉欉的茶樹間，如同茶園間的點點繁星，成為獨特的景緻。

▲▼2019戀戀魯冰花季啟動。（圖／桃園市政府提供）▼為期16天魯冰花季推出系列「食茶賞花」活動，邀您體驗茶鄉的美好文化。（圖／擷取自胡佩寰臉書）

「2019戀戀魯冰花活動」今天啟動，為期16天，農業局長郭承泉、客家局前、現任局長蔣絜安、何明光、龍潭區長胡星輝、農會總幹事陳孟文等人士出席活動。

郭承泉說，魯冰花學名又稱作羽扇豆花，早年引進台灣時主要作為茶園中的綠肥，為了重現當年的茶鄉風情，桃園市農業局在龍潭種植13公頃的魯冰花，邀請民眾一同到龍潭「食茶賞花」，體驗茶鄉的美好文化。

2019戀戀魯冰花的活動日訂於2月16、17、23及24日辦理，活動日期間將提供接駁車服務、舞台表演、農創市集、農事體驗活動、手作DIY等活動，邀請民眾在賞花之餘，還可以一起來龍潭共度客家感恩日。而不想遇到大波人潮的遊客，可提前自行驅車前往各展區賞花。