初五出遊注意！北部15-19度、整天濕涼　中南部日夜溫差大

▲北部初五天氣整天濕涼。（圖／記者季相儒攝）

記者蔡玟君／台北報導

春節連假進入倒數，天氣風險公司指出，今（9）日大年初五受到東北季風影響，北台灣全天濕涼，氣溫15度至19度，中南部持續晴時多雲天氣，但日夜溫差大，早晚會出現10度以上溫差，同時需注意空氣品質容易轉差。

天氣風險公司指出，從10日大年初六起，東北季風略為減弱，北部高溫會回升至22-23度，展望下週開工的天氣，在下週四前的趨勢是「天氣轉好，越來越暖」，未來1-2週內仍沒有強冷空氣的訊號。

▲初五到北海岸出遊記得攜帶雨具。（圖／記者李毓康攝）

氣象局則表示，初五仍受東北季風影響，北台灣整天濕涼，白天高溫約19至21度，東半部高溫約23至26度，中南部影響不大，高溫仍有27至29度，不過日夜溫差大。清晨北部及宜蘭低溫約15、16度，中南部及花東約16至19度仍較涼，需留意氣溫的變化適時增添衣物；天氣方面，水氣稍增加，降雨範圍略微擴大，東半部及桃園以北地區有局部短暫雨，新竹以南仍可維持多雲到晴的天氣。

▲中南部日夜溫差大。（圖／記者李毓康攝）

受東北風影響，台南以北、東半部（含綠島、蘭嶼）及澎湖、金門、馬祖沿海、空曠地區易有8至9級強陣風，海邊活動、海上作業請多留意。空氣品質方面，北部、竹苗、宜蘭、花東空品區及馬祖、澎湖地區為「良好」等級；中部、雲嘉南空品區及金門地區為「普通」等級，雲嘉南空品區局部地區短時間可能達橘色提醒等級；高屏空品區仍位在下風處，擴散條件較差為「橘色提醒」等級，局部地區短時間可能達紅色警示等級。