春節將結束　一張表入門外幣保單投資開市

▲民眾可依3大訣竅挑選美元保單，有利於資產配置。（圖／ETtoday保險雲製表）

記者李蕙璇／台北報導

目前市場上銷售的外幣保單以利變增額壽險、分紅保單、利變年金保險三大類為主。其中又以美元保單為最大宗，若想透過外幣保單為金豬年投資入門的話，保經公司主管建議可以多了解自身需求選擇適合的保單商品。

▼美元外幣保單持續熱賣。（圖／路透社）

公勝保經米樂事業部資深經理蔡瓊玉表示，分析美元保單熱賣的原因，2018年2月以來美元一路走強，主因是經濟成長強勁，再加上美國聯準會持續升息的雙加持下，讓美元成為市場上追逐的強勢貨幣，易升難貶。

另一個原因是美元保單的預定利率較新台幣保單高，保費相對便宜，若付出相同保費，美元保單可以買到較高的保額。

▼公勝保經米樂事業部資深經理蔡瓊玉。（圖／公勝保經提供）

戰略長李正偉則建議民眾可回歸到「投保目的」的本質來看。舉例來說，若是想要增加每年的現金流，以做為生活金或是子女教育費的話，不妨考慮投保後隔年即可以拿到分紅的分紅保單。

以外幣雙分紅保單為例，提供了保證分紅，保戶每月可領一筆生存保險金，繳費期間領保額的1.2%，穩定收入來源，為自己累積固定財富，若繳費期滿則是領保額的2.25%，提供終身現金流。另外，還有一筆投資情況額外分紅的長青紅利，也是一種現金流。

▼公勝保經戰略長李正偉。（圖／公勝保經提供）

若是考量到想要搭著美國升息列車幫資產多創造一點增值機會，亦可考慮利率變動型增額壽險。李正偉指出，台美利差逐步擴大，美國仍處在升息趨勢下，美元的強勢貨幣地位難以撼動。而美元利變型保單有宣告利率特色，透過增值回饋分享金機制靈活反應市場利率。當宣告利率大於預定利率，享有增值回饋分享金。

▼外幣保單2018年1~9月銷售總排行榜。（圖／記者李蕙璇繪製）

蔡瓊玉提醒，若想透過利變型壽險來規劃未來退休現金流的話，最好選擇擁有「轉換年金選擇權」的保單，以增加未來可以直接轉成年金每年提領的方式，降低要每年部分提解的麻煩度。