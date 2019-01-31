墜樓身亡死因「不詳」　家屬難領保險金還得打官司爭取　

▲警方調查墜樓事件。非本案現場。（圖／記者黃彥傑攝）

記者李蕙璇／台北報導

買保險傳愛給家人卻墜樓身亡，受益人卻因其死因「不詳」而難以領取到身故理賠金，到底是「意外」還是「想不開」，都是令人不勝唏噓憾事。

保戶投保一年期意外傷害保險後幾個月，竟不幸墜樓身亡，結果保險受益人向保險公司申請意外身故保險金給付，卻遭保險公司拒絕。原因是法醫相驗屍體證明書上所載的死亡原因是「高處墜樓」並加註了「自為」；死亡方式則勾選「不詳」。

家屬認為保戶平時開朗活潑，並沒有自殺傾向，不相信是自殺身亡。而相驗屍體證明書上加註的「自為」，應該是只排除「他殺」的意思，並不如保險公司所指「自殺」身亡，保險公司拒絕理賠並沒有理由。

保險公司則表示，保戶從19樓走廊的窗戶墜樓，該窗戶向外推開僅能推開10幾公分，如果不是刻意推擠，一般人很難穿出該窗戶，且現場沒有打鬥的痕跡。

經調閱樓梯間的監視錄影帶，發現保戶曾在19樓至20樓樓梯間徘徊良久，而20樓頂樓露臺樓梯安全門設有警報響鈴，一旦遭到推開警衛室會立即收到警報，然而保戶墜樓當日警衛室並沒有相關紀錄。

另外，19樓公用廁所內發現有保戶的手機、錢包等隨身物品，依常理而言，如果是不小心墜樓，現場不應遺留該等物品。因此，在證據資料上很難認定保戶是意外身故，保險公司因此不予理賠。