春節期間署長無預警慰問　員警歡喜合照士氣滿分

▲警政署署長陳家欽則是全年無休馬不停蹄，在大年初四這天來到府城，慰問辛苦的第一線執勤員警，並與市警一分局員警合影留念。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

農曆春節9天連假，全國警察仍堅守崗位執勤，為全民營造治安、交通無空檔的安心環境，內政部警政署並於年節前通報各警察機關，務必要妥適規劃勤務，讓員警能夠分批輪休返家與家人團圓，警政署署長陳家欽則是全年無休馬不停蹄，在大年初四這天來到府城，慰問辛苦的第一線執勤員警。

年假前夕，台南市警一分局受理2件民眾報案失蹤人口協尋，均能秉持著視民如親的同理心，把失蹤的人，當做是自己的家人般，立即起動協尋機制，通報、定位、查訪，其中1件是失智醫師的協尋案，在5個小時內，第一分局員警就在百貨公司找到人，通知家屬帶回，積極的態度讓家屬深表感謝，而員警對於家屬照顧失智者的辛勞，也感到非常不捨！

另1件協尋案，儘管結果令人遺憾，但過程中第一分局受理後，未有輕忽、立即處理、積極調查，緊急拘提犯嫌到案，並尋獲死者被分屍遺體，全案在過年前真相大白，還被害人一個公道。

農曆春節，向來是民眾返家團圓的重要日子，每逢佳節備思親，茶敘時，警政署署長陳家欽，就偵破分屍案垂詢案發經過、犯嫌動機、影響，非常肯定員警的辛勞，並指示受理失蹤人口報案，必要時應比照重大刑案或命案方式處理，掌握機先。對於第一分局員警仔細、細心辦理協尋失蹤人口案，深深讚許，亦對第一線執勤員警的辛勞表示慰勉，感謝大家一年來的努力，更期許大家要繼續加油、堅守崗位！

陳家欽署長在慰問過程中，親切地與同仁閒話家常，詢問在執勤上、日常生活中有沒有需要協助的地方，讓在場員警暢所欲言，充分感受到署長重視員警心聲，會後也開心與署長合影留念，氣氛融洽。