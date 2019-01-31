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中信金董事月薪5千萬居金融保險之冠　中壽破3千萬富邦元大1千6百萬

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▲▼中信金融園區。（圖／記者李毓康攝）

▲中信金融園區。（圖／記者李毓康攝）

記者李蕙璇／台北報導

公開資訊觀測站今天（31日）公布106年度上市上櫃公司申報的董事等酬金支領平均金額，在金融保險業類別中，最高為中信金，每位董事加計兼任員工的平均每月酬金為5,034萬8,147元，中壽次之為3,560萬6,314元，而富邦金1,616萬9,382元，元大金1,604萬6,221元也都要破千，兆豐金894萬6,873元、新光金662萬9,307元與國泰金526萬6,614元與中信金相較約達6~10倍。

以上為包含產壽險公司為主的金控，其他銀行業、水泥業、食品業等各產業上市上櫃董監事酬金資訊等，皆可在公開資訊觀測站公司治理專區的「董監事酬金相關資訊」，查得97年度起至106年度第二階段董事及監察人酬金實際支領情形、合理性說明及其他相關資訊。

▼台灣人壽。（圖／台灣人壽提供）▲▼台灣人壽。（圖／台灣人壽提供）

記者根據所公開資訊彙整包含保險公司的金控與上市上櫃公司，每位董事加計兼任員工的平均每月酬金最高者，為包括台灣人壽、台壽保產物的中信金（2891），平均每位董事、加計兼任員工的每月酬金都是一樣的5,034萬8,147元。

開發金（2883）這次申報的是還未合併中國人壽前的酬金，董事月酬金無1194萬6820元，加計兼任員工月酬金為1,728萬4,905元。而中國人壽（2823）的董事月均1,109萬8550元，加計兼任員工月均酬金則漲3倍到3,560萬6314元。

▼金管會核准開發金投資中國人壽。（圖／記者戴瑞瑤攝）▲▼金管會核准開發金投資中國人壽。（圖／記者戴瑞瑤攝）

其他破千萬的金融保險業上市公司，還有富邦金（2881）集團包含富邦人壽、富邦產壽等，董事月均酬金為1391萬5055元，加計兼任員工的月均1616萬9382元，約增加225萬多元。

根據去年發布的第一階段資訊，106年度共33家上市櫃公司董事酬金超過千萬元。

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關鍵字：最新保險業董事薪水　中信金5千萬居冠中壽破3千萬富邦元大1千6百萬

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