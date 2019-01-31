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懷胎8月赴美散心緊急剖腹生產　產險質疑隱瞞病因拒賠旅平險　

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▲懷孕,孕期,不孕,生產,孕婦,嬤嬤,母親。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲一名孕婦懷胎8個多月赴美旅遊而在當地剖腹生產遭拒絕理賠旅平險。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者李蕙璇／台北報導

孕婦搭機赴美度假散心買了旅平險，沒想到卻身體不適就醫檢查出有前置胎盤須接受剖腹生產，返國後申請海外突發疾病醫療保險金，遭產險公司質疑該狀況應於國內產檢便可發現，應是有意計畫在美國生產而拒絕理賠。

保戶懷孕8個多月，由於懷孕過程辛苦，所以先生提議生產前去美國走一走，於是夫妻倆將2個孩子安頓好之後，買了機票便飛往美國渡假。為了確保旅程中有完整的保險保障，出國前向產險公司購買了旅行綜合保險（旅平險＋旅遊不便險）。

假期間保戶因為身體不適前往醫院就診，醫生知道小春懷孕已逾8個月，為了怕回程於飛機上有風險，因此要求保戶留在美國觀察，期間接受產檢時，發現其合併有「前置胎盤」，故便在美國當地接受剖腹生產。

保戶回國後除向全民健康保險局申請醫療給付外，另向投保的旅行綜合保險的產險公司申請海外突發疾病醫療給付，但產險公司卻拒絕理賠，經多次申訴無效後，小春便向金融消費評議中心提出申請評議。

產險公司表示，被保險人於出國時已屆預產期，且依據所提供的國內產檢病歷顯示，此次為第三次懷孕並都在國內產檢，再去國外剖腹生產，亦即被保險人原本就有於美國生產之計畫。

加上保戶主張於美國產檢時發現合併有「前置胎盤」，但在國內接受產檢期間並無前置胎盤及分娩相關疾病，又依臨床經驗，一般前置胎盤約20週後即可確診是否有前置胎盤之症狀，但保戶是在懷孕8個月時才被發現前置胎盤現象，與一般臨床經驗不符，所以並非旅行綜合保險條款上所約定之承保範圍。

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關鍵字：孕婦,懷胎,剖腹生產,前置胎盤,產險,旅平險,金融消費評議中心,金管會,保險局　

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