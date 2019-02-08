考試造句！國小生填「玖壹壹神曲」老師高分給過　萬人笑噴：考卷有聲音

▲網友看到這句，都不自主跟著哼歌了。（圖／翻攝自爆廢公社）

網搜小組／綜合報導

小孩有在跟潮流聽歌！一名小學生在寫國語作業中的照樣造句時，二話不說就把腦中「玖壹壹」的《9453》裡的歌詞填上，還獲得老師的畫紅筆稱讚。作業照在網路曝光後，引來網友笑說，「這作業竟然有聲音！」

從網友PO在臉書社團「爆廢公社」照片可見，在照樣照句的填寫「...的...在...上」題目中，作業上還先給個範例「（悠閒）的（坐）在（草地）上」，給學生參考。

這名學生也立刻在空白處填上「（搖擺）的（走）在（金色的沙灘）上」，沒想到意外引來老師大稱讚，「金色的沙灘」5字左邊還被紅筆畫上波浪線「肯定」，整個答案超級有創意。

▲洗腦神曲網友都會唱。影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

不過這句歌詞越看越眼熟，原來是由春風、洋蔥、健志組成「玖壹壹」的夯曲《9453》歌詞，讓上萬名網友紛紛按讚並留言笑說，「靠有聲音....9453」、「有旋律在耳邊響起」、「這張紙上有旋律」、「不自覺就跟著唱了」、「可...可惡 不知不覺哼了歌詞」、「這位同學想桑很久了哦」、「孩子的家人肯定是911的歌迷無誤」、「這樓有聲音」。

由於這歌詞是在太有聲音感了，網友還接歌詞唱下去，「金色的沙灘上～金色的沙灘上～9453」、「搖擺的坐在別人的機車上～」、「望著遙遠的綠色的仙人掌」、「啦啦啦啦啦～～～9453」、「丟系五桑～～～」整個留言樓被網友玩翻了，只能說這首歌真的很洗腦。

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