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疲勞長期累積！連續12hrs高強度值勤　機師：補眠12小時還是會打瞌睡

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▲▼華航機師、機師工會於松山機場抗議喊口號說明訴求。（圖／記者林敬旻攝）

▲機師工會理事陳蓓蓓。（圖／記者林敬旻攝）

生活中心／綜合報導

機師工會華航分會今（8日）啟動無限期罷工，近4000名旅客受影響。工會提出的5大訴求中，其中一點為「改善疲勞航班、增加調派人力」，機師工會理事陳蓓蓓就舉「夜間名古屋航班」為例，機師連續工作12小時，要調時差也要熬夜，卻僅有2人派遣，別家航空公司都已經有所改善，華航卻認為會增加成本、減少公司競爭力。

根據航空器飛航作業管理規則（AOR）第38條規範，2人一組的標準飛航組員國際航線可連續執勤14小時，3人一組可一次可連續執勤18小時，雙飛航組員（4人一組）則可連續執勤24小時。

但是機師工會理事陳蓓蓓表示，AOR規範的是最低標準，「就跟勞基法一樣是最低標準」。她以「夜間名古屋航班」為例，凌晨2:50起飛，台北凌晨12:25接車；落地之後空服員下機休息，機師卻要繼續整裝飛回台灣，抵台的時間是下午12點40分，已經連續進行12小時的工作，卻僅有2人派遣。

陳蓓蓓表示許多空服員向她反應機師很辛苦。她質疑，空服員也熬夜、調時差，同時也要負責旅客安全，「那飛行員呢？」、「為什麼會有一國兩制的狀況？」她補充道，全日空的貨機也早已改為「8小時以上3人派遣」的方式。

▲▼華航機師、機師工會於松山機場抗議喊口號說明訴求。（圖／記者林敬旻攝）

▲華航機師、機師工會於松山機場抗議喊口號說明訴求。（圖／記者林敬旻攝）

陳蓓蓓以自身經歷表示，疲勞是長時間累積下來的，即使她日前睡了12小時，開車時都還會有睡意襲來，相當危險，「這就是人的生理反應」。她表示，許多人抨擊機師「拿這麼多錢卻愛做不做」，但值勤的價值在於「把旅客安全地送到目的地」，並不代表可以過勞工作。

工會此次提出改善方案，要求公司「長程航班8小時以上3人派遣，12小時以上4人派遣」，表示一切都是為了飛航安全，但公司明明有人力卻不願改善。對於機師工會的訴求，華航則是表示「若改善疲勞航班管理成12小時以上派4位機師，8小時以上派3位機師，將大幅提高公司人事成本，嚴重影響公司競爭力。」

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關鍵字：華航罷工,機師工會,飛航,勞資協商,華航,疲勞,過勞

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