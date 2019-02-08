讓機師、空服員過度疲勞工作　費鴻泰：非常不應該

▲費鴻泰。（圖／記者范綱儀攝）

政治中心／綜合報導

為抗議華航「不願改善疲勞航班」與其他4訴求，機師工會華航分會今（8日）天正式啟動罷工，並公開要求最大股東交通部出面解決爭議。國民黨立委費鴻泰對此表示，紅眼班機和加班機的特別飛行時間未作妥善考慮，會讓飛航機師和空服人員的過度疲勞工作，「實在非常不應該」。

機師工會華航分會提出5項訴求，包括：疲勞航班改善、國籍升遷管道變透明、重啟招募國籍飛行員、罷工行為結束之後不准公司秋後算帳且對工會採取友善態度，不適任高層得汰換且不得任管理職、比照長榮航空13個月。而機師工會也於8日0點臨時宣布，上午6時開始啟動「無限期罷工」，預計影響4000名旅客。

針對華航機師罷工議題，費鴻泰8日在臉書上要求交通部盡快解決華航公司機師罷工問題，並希望華航公司要（1）以顧及旅客權益為優先，作出運送旅客的因應措施；（2）與華航機師代表理性且透明的有效溝通。」

費鴻泰說，華航公司在春節假期發生機師罷工問題，是不應該發生，也不可以發生。目前華航公司對華航機師所提的問題尚未誠意回應，高階主管非常不應該。華航公司近幾年來，高階主管所提的公司策略，主要著重在「節流」，但在「開源」方面的努力不及節流。

費鴻泰稱，華航公司以提高「競爭力」為由，卻未妥善考慮員工「飛航疲勞」問題；尤其是紅眼航班和加班機的特別飛行時間未作妥善考慮，會讓飛航機師和空服人員的過度疲勞工作，實在非常不應該。

▼費鴻泰談華航罷工。（圖／翻攝自費鴻泰（阿力克司）臉書粉絲專頁）