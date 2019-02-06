影／超級豬頭「佩佩與喬治」上身　男討好兆頂8500元髮雕+豬年大吉

▲鄭男花8500元請知名髮雕設計師陳祥豪設計佩佩豬頭。（圖／翻攝自髮雕師陳祥豪臉書官網，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

豬年討個好兆頭，就從「頭」開始！彰化鄭姓男子想要一個討喜又應景的髮型，5日去找高中同學知名髮雕師Allen陳祥豪設計，Allen選擇小朋友最愛的「佩佩豬與喬治」來創作，連眼神衣服顏色簡直就像從電視裡走出來一樣，最後外加「豬年大吉」字樣，Allen在臉書po出這顆價值8500元的「佩佩豬」頭。

▲▼鄭男花8500元請知名髮雕設計師陳祥豪設計佩佩豬頭。（圖／翻攝自髮雕師陳祥豪臉書官網，以下同）

鄭男去年到Allen店內做鳳梨頭，又剪又雕又染，完成鳳梨造型髮型，覺得非常滿意，頭頂著鳳梨，還加上個旺字，今年逢豬年，想說「佩佩豬」很受小朋友歡迎，所以接受同學Allen的建議，理完頭也很受小朋友歡迎，常常被摸頭，感覺很受歡迎不僅可愛又討喜。

陳祥豪說，佩佩豬「最困難的地方是眼神與染色」，比起人物主角的髮雕技巧來說，要讓佩佩豬活潑生動，眼神必須傳神，尤其佩佩豬的色彩多，必須分色挑染，包括腮紅、眼睛等等細節，統統都要兼顧，最重要的是位置要精準，比例要抓好，頭髮要是一刀錯了，要再等一周再重修，所以不能有絲毫差錯，造型約可撐1個月。

▲鄭男花8500元請知名髮雕設計師陳祥豪設計佩佩豬頭。

這顆「佩佩豬與喬治」的「豬年大吉」髮雕造型，前後花了6個小時來剪、雕、染，費用8500元，鄭男新年換了新髮型，尤其是到任何地方，小朋友看到都大喊「哇！是佩佩豬與喬治耶」，讓鄭男走路都有風，感到非常滿意又驕傲。

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