　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
社會 社會焦點 保障人權

療癒系女神約換鈔遭詐　矯正署高官兒和解爽約判6月

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼療癒系女神洁兒。（圖／翻攝自FHM男人幫）

▲療癒系女神洁兒。（圖／翻攝自FHM男人幫）

突發中心／台北報導

26歲的洁兒曾登上《FHM男人幫》封面，因為有大眼睛、甜美天使臉孔和D奶的魔鬼身材兩大絕勝要件，被封為新一代的療癒女神；去年洁兒透過網路找到一名「小趙」的男網友，想把6300英鎊兌換成台幣，不料對方拿了錢就落跑，警方獲報追查後發現「小趙」父親是矯正署高官、母親是警職人員，雙方達成和解後小趙卻沒屢行，台北地院依照詐欺罪判他6月徒刑，得易科罰金。

洁兒2015年大膽拍攝了正面全裸、僅著丁字褲的背部全裸、以及入浴等等的性感畫面寫真，被封為新一代的療癒系女神，《FHM男人幫》形容她就像金庸小說《天龍八部》裡會使出凌波微步輕功的王語嫣，飄飄然就可以不著痕跡地飄進段譽的心裡面，把男人活跳跳的心輕易地奪走，是上班族的療癒寶貝。

在去年2月時，洁兒去英國遊玩後有數千元的英鎊沒有花完，因此上網找到了一名暱稱小趙的27歲鄭姓背包客，對方表示願意以優於匯率的價格來買，洁兒帶著妹妹與鄭男約同見面後，鄭男先稱洁兒的銀行帳戶沒辦法轉帳，晚間再次見面後改稱要去南京東路的超商找金主拿錢，3人一起坐上計程車。

抵達超商時，鄭男又將自己的Iphone手機交給洁兒，並請她下車等候金主電話，還以「為了安全」為由，要洁兒將英磅留在車上，直到洁兒與妹妹下車後，計程車隨即開走，洁兒當場認為自己受騙上當，於是報警提告詐欺。

檢警獲報後試圖傳喚鄭男到案，但他卻屢屢不到，這才發現他還在桃園、台中等地還犯下多起詐騙案，而且父親竟是矯正署高官，而母親則是桃園的警務人員；到案後鄭男坦承不諱，聲稱是因為一時貪念才會坐在計程車上落跑，台北地檢署將他依照詐欺取財罪起訴後，鄭男跟洁兒一度達成和解，但事後鄭男卻沒有履行，法官因此判他6月徒刑，得易科罰金。

▼洁兒拍攝2015年FHM男人幫的小寫真。（圖／翻攝自FHM男人幫）

▲▼療癒系女神洁兒。（圖／翻攝自FHM男人幫）

【更多新聞】

不滿診所服務留言「槍擊後，下一個就是妳」　男遭判拘役30天

影片曝光！國產車對決千萬賓利　騎士「鏡片太黑」湊熱鬧再撞名車

「身為一個臨時工，身上有鏈鋸很正常」毒蟲盜伐扁柏GG

ET快訊
5個人的年夜飯「8顆肉包」…網飆淚：他們一直都在
抽到上上籤怎可能槓龜！男領錢再拚「刮出賓士+200萬」

關鍵字：洁兒,療癒系女神,換鈔,英鎊,詐欺

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

職人風景/看了就會肚子餓的「食模」 莊維恩還讓蝦子走出水族箱

為2子女忍家暴20年！她卑微求離婚　夫酸「我有養家」拒放手

主委罵「這種人像張淑晶一樣」要罰5萬！　法官：貶損人格

新春第一炮「嚇死1500隻雞」！　雲林養雞場負責人怒：損失約30萬

公司宿舍「嘿咻N次」　偷吃人妻鹹濕訊被抓　小王掰：我在夢遊

婦人迷失北市街頭　大甲媽帽子「循線」助回家路

人進高雄卻掉了行李！陸客遊台行李忘在小黃　警「鷹眼」助尋回

台鐵退休阿伯「行乞V.S行善」　捐安寧病房網封「現代版武訓」

殺人魔辯護律師被控約砲「幫妳催經」　北檢獲告發不排除對質

獨／貨車司機不滿遭惡意資遣　勞資協商破局3年自殺2次

台中「百年湧泉」阿嬤洗衣一甲子　新地主砸1.2億封鎖禁入：我買的

百年保險套、30年前裸照都賣！ 神秘怪奇商店藏身40年舊大樓

把披薩做成台灣的形狀再「抹紅」？　柯P教做年菜...旁邊學姊狂冒汗XD

CBA易建聯.NBA丁威迪聯手狂虐　周杰倫：早知不給他看演唱會！

新春第一炮「嚇死1500隻雞」！　 雲林養雞場負責人怒：損失約30萬

寶特瓶打奶泡、速開塑膠袋　必學！2個神奇生活小妙招

智力停7歲！54歲憨兒賣彩券自立　8旬母親急擔憂：平安回來就好！

喵皇半夜溜奴才房拜拜「唸咒語」　爸轉頭飆罵三字經：皮在癢484

美食街看了就會餓的「食品模型」　專業職人：要忍受高溫、沾滿顏料

海邊找比基尼妹子變魔術　網歪樓：只有我沒看到魔術嗎？

婦人迷失北市街頭　大甲媽帽子「循線」助回家路

人進高雄卻掉了行李！陸客遊台行李忘在小黃　警「鷹眼」助尋回

台鐵退休阿伯「行乞V.S行善」　捐安寧病房網封「現代版武訓」

殺人魔辯護律師被控約砲「幫妳催經」　北檢獲告發不排除對質

獨／貨車司機不滿遭惡意資遣　勞資協商破局3年自殺2次

療癒系女神約換鈔遭詐　矯正署高官兒和解爽約判6月

美艷OL醉趴超商露黑絲長腿　店員忍不住「牽手」做這檔事

不滿診所服務留言「槍擊後，下一個就是妳」　男遭判拘役30天

「身為一個臨時工，身上有鏈鋸很正常」毒蟲盜伐扁柏GG

影片曝光！國產車對決千萬賓利　騎士「鏡片太黑」湊熱鬧再撞名車

男生不喜歡聰明的女生？網友神解：是「不喜歡強勢」

華聞快遞／上海新興「免疫球蛋白」召回　官方檢驗呈「陰性」

砸46萬整「Baby眼、熱巴鼻」毀了！她更狂..8年3800萬整成范冰冰

打麻將腰痠背痛？專家獨授「5伸展動作」...像剛按摩一樣

為什麼吃不停的黑洞「身材不變形」　內部永遠在增長？

瘦子血脂不一定低！　國健署：光憑體型、體重無法判斷

客廳驚見「柴犬磁鐵」！　4萌柴主動包圍老爸貼身甜睡

2018年10大票房毒藥　「全片都大咖也救不了」你看了幾部？

KD今夏可能去尼克或快艇？　勇士已做好他離隊準備

麥當勞菜單大改版！焦糖奶茶後「熱巧克力」等12樣也停賣　9新品撫慰客心

信義區左轉硬插下秒被警攔　超療癒瞬間！網：看5次笑5次

社會熱門新聞

女奧客賞一巴掌　超商店員錯愕摀..

母夢兒道別　原來獨子已經死在隔..

父酒癮喝到小腦萎縮　兒子狂幫超..

酒駕性侵鞭刑連署過！法務部回應

燒肉店初一火警　臉書小編泣「有..

國產車對決千萬賓利　騎士「鏡片..

張氏家族回娘家　6代同堂開60..

男陪睡女網友　摸上床搞2次

新春第一炮　1500隻雞被嚇死

15歲少女逃家　陪睡換宿遭性侵

房子要被繼承　婦人險遭詐130..

即／嘉里大榮貨運倉儲大火　1死..

20歲愛上高一女　一次就懷孕生..

兒偷開走家裡車失蹤　暖警急尋回

更多熱門

相關新聞

雷皓明／知名品牌賣淘寶貨算詐欺嗎

網購糾紛常見的是收到貨品卻跟照片相差甚多，這算是詐欺嗎？只要沒有傳達「客觀上的不實資訊」來造假，比如是仿冒品卻標榜是真品，只有以「主觀評價」的宣傳吸引消費者，例如主張「材質舒適」等，即使賣的是品質較差的貨品，也不構成詐欺。

徐乃麟女密友董子綺　另詐300萬

婦人假自拍真墜崖詐保　夫兒加工自殺判刑

貴婦奈奈老公欠錢不還害金主　恐再吃通緝

詐欺車手真苦逼　只賺到關！

讀者迴響

發燒話題

鈕承澤 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 春晚直播 廖峻中風 陳昱安 習近平 王令麟 肉圓惡爸 范筱梵 玄彬孫藝真 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 林志玲言承旭 徐若瑄 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 周子瑜 孫安佐 十年挑戰 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 林佳龍 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 尾牙 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 金門防疫戰 彭政閔引退

熱門新聞

刮刮樂血淚超真實勸世文　網：醒了

女奧客賞一巴掌　超商店員錯愕摀臉

捕獲重機女騎士！短裙快被吹翻網暴動

5寶媽粉子宮滑出體外！夫塞回再生2胎

母夢兒道別　原來獨子已經死在隔壁房內

庾澄慶首曬全家福！網驚：一個模子刻出來

追這3對情侶檔YouTuber被閃都甘願

名古屋孕婦遭剖腹取嬰　31年懸案未解

被醫生宣告不治，醒來勇敢做夢－李千那

5歲拍結婚照　19年後成真夫妻

父酒癮喝到小腦萎縮　兒子狂幫超催淚

收到同學mail：先睡了　一看時間…「他正在火化」

酒駕性侵鞭刑連署過！法務部回應

「姊夫」輸送帶繞場　旅客全笑翻

快訊／68歲再爆當爸！郭董FB終於回應了

更多

最夯影音

更多

台中「百年湧泉」阿嬤洗衣一甲子　新地主砸1.2億封鎖禁入：我買的

百年保險套、30年前裸照都賣！ 神秘怪奇商店藏身40年舊大樓

把披薩做成台灣的形狀再「抹紅」？　柯P教做年菜...旁邊學姊狂冒汗XD

CBA易建聯.NBA丁威迪聯手狂虐　周杰倫：早知不給他看演唱會！

新春第一炮「嚇死1500隻雞」！　 雲林養雞場負責人怒：損失約30萬

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面