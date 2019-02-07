療癒系女神約換鈔遭詐　矯正署高官兒和解爽約判6月

▲療癒系女神洁兒。（圖／翻攝自FHM男人幫）



突發中心／台北報導

26歲的洁兒曾登上《FHM男人幫》封面，因為有大眼睛、甜美天使臉孔和D奶的魔鬼身材兩大絕勝要件，被封為新一代的療癒女神；去年洁兒透過網路找到一名「小趙」的男網友，想把6300英鎊兌換成台幣，不料對方拿了錢就落跑，警方獲報追查後發現「小趙」父親是矯正署高官、母親是警職人員，雙方達成和解後小趙卻沒屢行，台北地院依照詐欺罪判他6月徒刑，得易科罰金。

洁兒2015年大膽拍攝了正面全裸、僅著丁字褲的背部全裸、以及入浴等等的性感畫面寫真，被封為新一代的療癒系女神，《FHM男人幫》形容她就像金庸小說《天龍八部》裡會使出凌波微步輕功的王語嫣，飄飄然就可以不著痕跡地飄進段譽的心裡面，把男人活跳跳的心輕易地奪走，是上班族的療癒寶貝。

在去年2月時，洁兒去英國遊玩後有數千元的英鎊沒有花完，因此上網找到了一名暱稱小趙的27歲鄭姓背包客，對方表示願意以優於匯率的價格來買，洁兒帶著妹妹與鄭男約同見面後，鄭男先稱洁兒的銀行帳戶沒辦法轉帳，晚間再次見面後改稱要去南京東路的超商找金主拿錢，3人一起坐上計程車。

抵達超商時，鄭男又將自己的Iphone手機交給洁兒，並請她下車等候金主電話，還以「為了安全」為由，要洁兒將英磅留在車上，直到洁兒與妹妹下車後，計程車隨即開走，洁兒當場認為自己受騙上當，於是報警提告詐欺。

檢警獲報後試圖傳喚鄭男到案，但他卻屢屢不到，這才發現他還在桃園、台中等地還犯下多起詐騙案，而且父親竟是矯正署高官，而母親則是桃園的警務人員；到案後鄭男坦承不諱，聲稱是因為一時貪念才會坐在計程車上落跑，台北地檢署將他依照詐欺取財罪起訴後，鄭男跟洁兒一度達成和解，但事後鄭男卻沒有履行，法官因此判他6月徒刑，得易科罰金。

▼洁兒拍攝2015年FHM男人幫的小寫真。（圖／翻攝自FHM男人幫）



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