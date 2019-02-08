華航祭出單趟3萬加班費！參與罷工機師撤4福利　工會控打心理戰

記者曹悅華／台北報導

機師工會華航分會今（8日）天正式啟動罷工，統計至中午，已有超過150名機師，鼓舞士氣之餘，卻也有會員流出內部截圖，認為華航間接在施壓，內容提到參與罷工者，將暫時停止僱用關係、停發外站執勤住宿費用，另有會員指出，華航祭出單趟1班3萬、來回6萬加班費，對此工會怒轟，「到底把我們的尊嚴放哪裡」，對此華航也澄清不非外界所想的懲處。

▲有機師透露，華航祭出飛單趟1班3萬、來回給6萬的加班費措施。（圖／記者林敬旻攝）

從機師工會會員流出的截圖會發現，華航指出凡是參與對公司的罷工行動，公司與參與罷工同仁間僱用關係即暫時停止，是以不得享有公司任何福利事項，並提到罷工同仁是執勤至外站的同仁，分公司請「終止支付含旅館住宿等任何費用」。

▲機師工會流出一張截圖，指控華航對參與罷工者，將暫時停止僱用關係。（圖／機師工會提供）

訊息最後還列出，若參與罷工會被撤銷的4項福利，包含旅館費用請自付、本人及眷屬所有優待機票將暫停開立及使用、分公司交通車不得搭乘、參與罷工者也不得列入返台航班GD名單內。

對此，機師工會理事長李信燕認為，這樣的訊息，與現行法律不符，「是不可能的一件事」，同時強調這就是華航的心理戰術，想破壞員工罷工意志。

另針對外傳華航開出飛單趟1班3萬、來回給6萬的加班費，李信燕也證實此事，她氣憤指出「到底把員工尊嚴放哪裡」，強調工會一切訴求都是為了走更長遠的路，而不是短視近利。

面對針對機師工會以上控訴，華航澄清，本次因機師逕行主張罷工中勞雇關係暫時中止，故其相關權利義務亦暫行中止，並非懲處；加班費部分，華航則說為因應機師工會深夜突襲罷工，避免嚴重影響旅客權益並因應航班調度應變，故提供額外執勤獎金；然金額並非外傳數字，不便透漏，相關作為都是為了保障旅客權益且合情合理。

工會在今天凌晨0時宣布，自台北時間8日上午6時報到時間起，於松山國際機場、桃園國際機場、與高雄國際機場出發之航班執行罷工。參與的機師必須至定點交「檢定證」，一旦繳交屆時就無法駕駛飛機。華航飛往香港、日本、洛杉磯、北京、上海、馬尼拉、曼谷、無錫以及深圳等多個航班停飛，根據目前統計，受影響旅客約4千人。