華航出招反制「不支付外站住宿費用」　民眾批：不挺員工將改搭

記者張君豪／桃園報導

機師工會華航分會無預警罷工，已繳交檢定證的機師也突破150人，對此華航也祭出反制手段，根據機師工會提供給媒體的一個通訊軟體截圖中，華航分公司將依規定將終止外站罷工機師「支付含旅館住宿等任何費用」；對此受到影響的民眾仍聲援「力挺華航機師」，說自己能夠體諒也贊同罷工行為，而華航若不挺自家員工將改搭其他家航空。

▲針對機師罷工華航內部祭出反制手段。（圖／記者張君豪翻攝）

華航董事長何煖軒8日上午現身桃機，他受訪時表示就法律層面表示「不是我何某可以改變」，目前就是以旅客權益為主，希望罷工可以盡早落幕。同時他也說到目前為止見不到工會的人，工會的訴求讓團隊去談，不希望再節外生枝，並呼籲大家坐下來談，認為沒有不能談的東西。

但根據一個華航內部流出的截圖中，針對罷工機師華航內部已有懲戒手段，裡面說到公司與參加罷工的同仁僱用關係是「暫時停止」的，因此他們不得享有公司任何福利，在外站罷工的同仁，分公司將終止支付含住宿等任何費用，也就是說除了旅館費用機師得自付，分公司的交通車也不得搭乘，參予罷工者也不能列入返台航班GD名單之內。

▼民眾支持機師罷工，批華航如果不挺員工將改搭其他航空。（圖／記者張君豪攝）

在桃機有許多民眾因罷工事件受影響，但仍然有人選擇力挺。一名婚紗攝影業者黃小姐表示，本來今天下午1點多搭華航班機飛香港，但在凌晨五點多接到華航簡訊通知改班機變為下午4點多，雖然造成不便，但她態度力挺華航機師，強調「華航繼續這樣不挺員工我會改搭，我也不會支持華航！」因為大家都是階層員工，都是收到資方壓迫才會罷工爭取權益，她能體諒也贊同罷工行為。

此外另有一家三口原定從香港搭乘華航飛高雄的班機，卻因為機師罷工事件，臨時改飛成桃園機場，讓一名媽媽急著向華航櫃檯詢問能否補貼一家三人返回高雄的交通費用，對此華航櫃檯允諾持交通票據可向高雄機場地勤核銷。

▼女子因為罷工事件原訂降落高雄卻臨時改成飛桃園機場。（圖／記者張君豪攝）

【相關新聞】

►快訊／華航罷工影響旅客4000人 總經理鞠躬道歉

►快訊／才剛執勤完就趕來！華航機師挺罷工突倒地...「我剛睡著」

►華航機師發動罷工 勞動部：並非工會爭取權益唯一手段