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北港朝天宮抽國運籤　人口籤「龍虎相會」要「以和為貴」

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▲▼北港朝天宮抽國運籤。（圖／翻攝朝天宮臉書）

▲北港朝天宮董事長蔡咏鍀陸續抽6支國運公籤。（圖／翻攝朝天宮臉書）

記者李忠憲／雲林報導
今天是大年初四，北港朝天宮抽國運籤，人口、水路、五穀、港運、六畜、生意6支公籤均屬中籤。朝天宮董事長蔡咏鍀說，人口籤「龍虎相會」，內文提到「龍虎相隨在深山，君爾何須背後看，不知此去相愛悞，他日語我卻無干」，意指要「以和為貴」。

▲▼北港朝天宮抽國運籤。（圖／翻攝朝天宮臉書）

▲北港朝天宮抽出6支公籤，屬中籤。（圖／翻攝朝天宮臉書）

▲▼北港朝天宮抽國運籤。（圖／翻攝朝天宮臉書）

▲法師誦經接神安座。（圖／翻攝朝天宮臉書）

北港朝天宮每年農曆初四接神日都會抽國運籤，7日深夜11時也就是農曆初四子時，朝天宮法師開始誦經接神安座，一切就緒後，由朝天宮董事長蔡咏鍀逐一抽出己亥年人口、水路、五穀、港運、六畜、生意抽出6支公籤。

其中，人口籤標題「龍虎相會」，內文寫道「龍虎相隨在深山，君爾何須背後看，不知此去相愛悞，他日語我卻無干」。水路籤標題「劉備入東吳進贅」，內文「欲去長江水闊茫，行舟把定未遭風，戶內用心再作福，看看魚水得相逢」。五穀籤標題「薛丁山三請樊梨花」，內容是「漸漸看此月中和，過後須妨未得高，改變顏色前途去，凡事必有見重勞」。

港運籤標題「范丹未出身丹妻殺九夫」，內文「富貴由命天注定，心高必然誤君期，不然且回依舊路，雲開月出兩分明」。六畜籤標題「正德君戲鳳姊」，內文「運逢得意身顯變，君爾身中皆有益，一向前途無難事，決意支中保清吉」。生意籤標題「李三娘井邊會」，內文「君爾何須問聖跡，自己心中皆有益，于今且看月中旬，凶事拖出化成吉」。

▲▼北港朝天宮抽國運籤。（圖／翻攝朝天宮臉書）

▲北港朝天宮董事長蔡咏鍀稱入口籤龍虎相會，意指以和為貴。（圖／翻攝朝天宮臉書）

蔡咏锝說，人口籤意思要以和為貴；水路籤則是說水恐「不飽」，可能牽連到五穀，港運籤、六畜籤、生意籤則是要「穩穩的走，野心不要大。」勸人一切持平而為。

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