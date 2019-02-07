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北港武德宮「年運鸞文」解國運！　今年兩岸關係更緊張

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▲▼雲林北港武德宮。（本報資料照）

▲北港武德宮採特別的「扶鸞」方式降文出年運鸞文。（本報資料照）

地方中心／綜合報導

有財神爺祖廟之稱的雲林北港武德宮，不同於其他宮廟，採取「扶鸞出籤詩」的方式降文國運籤詩，當中的「官靈聖尊護國基」、「神威戍禦保疆台」暗指兩岸關係在這一年會更加緊張，而「春風化雨化甘霖」、「江浪滾滾納門戶」、「香澤花潤春庭雨，水漬輕搖擺夷度」4句則表示今年雨水有偏多趨勢。

據了解，扶鸞出籤詩是指神靈藉由鸞生在木板或沙盤上寫出字跡，接著由一旁的唱生清楚的覆誦出來，神靈確認無誤後再由筆生抄錄成一篇七言詩文。鸞生、唱生、筆生三人，合稱為「三才生」，而扶鸞可說是人與神溝通的一種橋梁。

▲▼2019年運鸞文。（圖／北港武德宮提供）

▲2019年運鸞文。（圖／北港武德宮提供）

武德宮主委林安樂指出，今年國運籤詩開頭就指出兩岸的關係會比以往更敏感，不過神明會幫忙化解危機，兩岸問題將會迎刃而解。

第二段的「春風化雨化甘霖」、「江浪滾滾納門戶」點出即將到來的春天會呈現多雨天氣，「夏耕國貿盈氣塑」代表今年夏天會很炎熱，「冬凜華夏九宮排」則是暗指兩岸互動有可能會在冬天發生具影響力的變化。

和以往不同的是，今年國運籤詩最後一段多2句「春澤花潤春庭雨，水漬輕搖擺夷度」，對此林安樂表示，這應該是神明想再三強調雨水將會有過多情形。此外，「士俊才郎工商利」代表今年士、工、商的表現都不錯，但農業方面則需要多加注意。

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關鍵字：雲林,北港武德宮,鸞文,國運籤

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