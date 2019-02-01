12小時馬拉松手術　苗栗「5腳趾全斷」男童左腳掌保住了

▲男童左腳掌5腳趾全斷，經馬拉松手術接回，免於截肢。（圖／梧棲童綜合醫院提供）

記者李忠憲／台中報導

苗栗13歲李姓男童在頭份遊樂園搭遊樂設施時，左腳遭卡在列車與月台間，救出時腳掌血肉模糊，5腳趾全斷。家屬原擔心男童必須截肢，經送往梧棲童綜合醫院12小時馬拉松式開刀，成功完成顯微接合手術，血液循環初步恢復，順利將腳掌保住。

梧棲童綜合醫院1日針對苗栗李姓男童左腳掌夾斷就醫進行說明，院方表示，李童到院後經照X光等檢查，發現左腳掌5腳趾全斷，外觀血肉模糊，立刻送往開刀房，由整形外科醫師游建智與顯微手術團隊進行傷口清理及接合手術。游醫師經考量男童未來傷口復原和行動能力後，在12小時馬拉松式手術過程中，小心翼翼逐一將腳趾的血管、神經、肌肉、骨頭等接合。

▲男童左腳掌5腳趾全斷。（圖／梧棲童綜合醫院提供）

院方表示，顯微接合手術在今天早上7點多順利完成，李童5隻腳趾血液循環，初步已經看到恢復現象，男童也已清醒，保住他的左腳掌外，也讓飽受驚嚇的父母情緒稍加平復。

游建智醫師說，男童腳掌組織遭嚴重破壞，目前雖接合成功，仍存在大片傷口造成潛在感染風險、血液循環障礙、和傷口癒合等難關。後續治療將以包括抗生素、血液循環改善製劑、和高壓氧等治療方式，期盼男童可以早日康復。

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