峇里島度假挨批　Q版韓國瑜代班回應：初三龜息大法睏到飽

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市長韓國瑜春節連假期間，與家人出國到峇里島度假，卻引發批評聲浪，有人認為他這樣對市政不夠負責任，但也有人持正面態度，認為出國放鬆一下不是壞事。不過就在初三這一天，韓國瑜臉書由Q版韓國瑜代班貼文，貼出「初三睡到飽」的照片，並強調初三「龜息大法」睏到飽，睡到自然醒，休息後未來一年更加豐收。

韓國瑜出國度假，引來前高市府官員陳瓊華批評：「新手市長就這樣放下一個城市」，不過高雄副市長李四川也出面回應說「距離不是問題」，政治人物都應該好好休息，且這段期間也有其他官員輪班坐鎮應變。

▲韓國瑜市長在臉書貼出Q版韓國瑜代班：「初三睏到飽」 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

現在韓國瑜臉書就在初三貼出一張照片，上面是一個Q版韓國瑜，還標注了「Q版來代班」、「初三睡到飽」，而且貼文還說了：初三「龜息大法」睏到飽，睡到自然醒，休息後未來一年更加豐收，似乎是要大家「笑笑」看待整件事情，而整篇貼文才貼出3個小時，就有1萬6千人按讚，501次分享。

網友回應：「從來沒有任何一個政治人物或官員，人民會要求他睡飽，只有韓國瑜是全台第一個」，也有人表示「您實在太可愛，純真如小孩、靜如老龜..這就是韓市長讓其他政治人物永遠無法複製的高氣度」，也有人說「360天是市民的，5天留給家人和自己」，幾乎留言都是希望韓國瑜能夠好好休息。