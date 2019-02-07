沒有他就沒有遠雄人壽！地表最猛總監年薪千萬：讓自己瘋狂吧

▲葉東榮。（圖／記者陳雕文攝）

記者陳雕文／新北報導

「想做甚麼事情，積極跟拚勁還不夠，我的成功，是因為瘋狂…」遠雄人壽長鳴營業處總監的葉東榮，意外藉由「賭」讓人生翻轉，成為保險業務後，「每天熬到三更半夜是常態」，拼出千萬績效，甚至犧牲家庭生活。



今年60歲的他擔任管理職務，年薪至少數百萬元，回憶自己曾經是年薪突破千萬的業務悍將，並爬到僅次於遠雄創辦人趙藤雄的最高管理階層，年輕一輩的業務總戲稱「沒有葉東榮就沒有遠雄人壽」。

22歲當完兵的葉東榮，和朋友合夥賣港劇錄影帶，在台北成立神羽影視公司，「但後來出狀況了…」。拍片經費卡住、人事成本太高，讓他萌生退意「很多人都在打混拿錢」，拍攝速度又慢，燒錢的速度有如飛梭，最後到尾牙連員工、演員的薪水都付不出來，卻出現人生第一個轉機。

有這種事！尾牙餐會面對大家熱情邀賭，他拿出剩下的7千元身家當作賭注，「算了啦！要賭來啊！」沒想到，以賭神之姿殺遍全場，「武行、演員等人，錢全跑到我這裡」最後見好就收，趕緊發放遣散費，讓公司安全下莊。

後來被朋友引進長安經紀人公司，開始了業務路，「沒想到過去累積的人脈、家人，因為信任都主動找我」幫助他成為年度新人王，賺進人生第一桶金。

接著轉到遠雄人壽，開始經營自己的通訊處「但只有我一個人，過去公司的人馬都沒跟來，因為遠雄當時才創立2、3年，平均一個通訊處要8年左右才能成氣候，但我沒有那麼多時間了」同時還擔任內勤高層，直屬主管就是趙藤雄，要帶100多個通訊處。

再賭一把吧！他花了一個月，每天把自己關在辦公室，寫出一份訓練系統，「用盡力量把計畫寫好就開始做，我只想贏，人家敢簽我擔任要職，我就敢跟他拚命一回」沒想到陸陸續續開始有人投靠過來，一年過後，他晉升為總監，且業績是一般通訊處的3倍。

跟發狂一樣！葉東榮說，每天開會，不斷跟夥伴們詢問對公司的意見，每天都到三更半夜，等老婆打電話來催了才有可能回家，瘋狂拚出好業績，卻也犧牲了家庭…

葉東榮坦言，為了做好保險，犧牲了陪伴妻小的時間，「論業績，我們本來甚麼都沒有，是因為渴望得到，所以開始改變」但也失去家庭生活「老婆過去常抱怨，我出門工作，小孩在睡覺，等我回家了，小孩也是在睡覺，根本沒有相處可言」。等到公司穩定，葉東榮決定辭去公司其他職務，減少工作負擔，重新回歸家庭，「不然小孩長大了我都不知道，拚的時候眼前就是業績與組織規模」。

都是在無中生「有」…葉東榮體會到「不是你會不會，只有想不想要」、「我高中畢業就開始工作，一開始當然甚麼都不懂，到了保險業、管理階層，都是從零開始，但只要想解決問題，讓自己瘋狂吧，瘋狂的狀態，運氣也變得異常的好，不然只能等死」。