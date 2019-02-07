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社會 社會焦點 保障人權

透過理賠看見世間百態　遠雄總監：保險能幫人但是敗在業務

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▲▼葉東榮。（圖／記者陳雕文攝）

▲遠雄人壽長鳴營業處總監葉東榮。（圖／記者陳雕文攝）

記者陳雕文／新北報導

「三十年前保險都是沒有讀書跟走投無路的人在做的」遠雄人壽長鳴營業處總監葉東榮強調，保險除了賺錢外，有沒有想幫助別人的正義感，也是目前保險從業人員需再強化的地方，「不得不說，還是有很多業務只是為了賣商品而賣商品，講得天花亂墜但其實連自己都不是很懂」保險本身是好東西，但很多業務把它做爛了。

葉東榮強調，「保險」跟「直銷」很多人會混淆，即使是壽險從業人員也經常搞不清楚，直銷很單純就是行銷的一種（倍增市場）以「賺錢」為首要目的，所以常常會以「賺大錢」及「被動收入」為訴求，吸引很多人加入，門檻低，人人都可以做。

他認為，保險在某些方面跟「直銷」很像，也是可以「賺大錢」也有「被動收入」，但需要條件較嚴苛，原則上至少需要三張以上的「證照」（壽險、投資、外幣），它所需要的專業程度很高。

「除了懂保險外，還需懂勞保、健保、勞基法、稅法、信託、財經、法規條款，甚至於醫學知識⋯等等」養成期很長，再加上良好的「服務態度」，以及好的溝通能力⋯保險不是推銷，是「業務」。換句話說，就是跟客戶做一輩子的生意，必需有良好的「信用」。

葉東榮分享自己擔任業務時，遇到最鼻酸的情景，「曾接洽一戶經營自助餐店，年約55歲的夫妻，要辦理理賠事宜」，查詢資料發現，15歲的小兒子燒炭自殺，其姊姊在12歲時罹患腦瘤病逝。

見到其父母，才深刻體會甚麼叫「印堂發黑」，葉東榮說，「心真的很酸，真心覺得他們可能會自殺」，一路深談5個多小時，直到那對夫妻說「先生，謝謝你，時間不早了快回去休息吧，我們不會自殺的」葉才離開，「保險是無形的商品，通常要理賠，往往不是好事情，但能及時幫助到人，就是跟純賺錢的直銷最大的差別，但很多業務把它做爛了。」。

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關鍵字：遠雄,葉東榮,保險,直銷

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