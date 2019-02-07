終極整併術讓你家多2坪！祖孫七口就連神明都說超速系

▲前陽台的木平台搭配鐵件座椅，提高景觀陽台的使用性，為三代同堂的生活添加許多樂趣。（圖／原點出版，下同）

消費中心／綜合報導

多數人會經歷的新婚入住、迎接下一代家庭成員等時刻，都能讓原本的家氣氛更活絡，然而時間久了，難免默默發現「空間不夠用」了，而「重新裝修」比起「換房子」來說，的確是省事又省錢的方式之一，因此列在選擇清單後不久，大家就決定要衝了！

然而，要怎麼在既有的坪數，創造出更多可使用的空間？執業20年的室內設計師&建築師尤噠唯曾接過「一家7口」的案子，雖然其中1位家人在外地工作，但空間也要預留家人假日回來暫住的空間；換句話說，這間32坪的房子，必須滿足一家7口、3代同堂使用。房子原本的格局為3房2廳雙衛，以及約2坪大小的儲物間，居住人口多，又有書房、禮佛的需求，房間數還有機會增加嗎？

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屋 型：大樓/老屋

家庭成員：夫妻、2子、長輩

坪 數：32坪

格 局：玄關、客廳、餐廳、廚房、主臥、2衛浴、書客房、孝親房

建 材：石英磚、玻璃、紅磚、木地板、系統家具、漆、鏡面

招數1：書房多功化，使用超彈性還能做客房用

尤噠唯的第一步，就是將後面廚房整個前移至入口玄關旁，如此一來，餐廳、廚房的關係更加緊密，再將原本廚房所空出的空間，規畫成客房，成為家中第四間房，同時利用架高及拉門的設計，讓客房與書房可彈性使用，另一位家人回來時就有了暫住的夜宿空間。

「書客房之間的拉門，便是一道活動式牆屏。」扣攏拉門，大書房一切為二，兩間獨立小孩房皆擁有櫥櫃、書桌等功能，即使是留宿客人，也有兩間客房的實用性。書房的地板架高40公分，成為地下倉儲，為全家人提供大容量的收納空間，如收納棉被、行李箱等。

招數2：考量長輩習性，同步設計父母孩子的大空間

考量到老人家使用浴室的方便性，重新安排主、次臥的配置，擁有套房格局的主臥作為長輩房，次臥則改為主臥。主臥空間以架高通舖取代一般雙人床、可在主床的兩側，額外添加單人床的作法，方便父母親陪著學齡前幼兒玩樂、說故事、安心入睡，兩大兩小共眠也不會覺得擁擠。

▲主臥空間採通舖設計，方便父母親陪伴學齡前幼兒。

隨著廚房從角落外移至玄關旁，客浴空間的歸屬成為討論集點。最終的定案是，取消位於長輩房、主臥之間的小儲物間，將長輩房浴室與客用浴室整合在一塊，並重新分配、切割兩間浴室。

更動長輩房入口，成為一進臥房即進入浴室的直行動線，搭配浴室玻璃屋化，一來老人家使用浴室若有突發異況，家人們能在最短時間內應變處理；另一方面，玻璃屋設計讓浴室、睡眠區可以相互採光、視覺穿透，放大空間感。

▲基於安全考量，長輩房附屬浴間以玻璃屋形式呈現。



▲利用窗簾浴鏡的遮擋角度，提高使用浴室的通透性與隱私性。

招數3：虔誠又有質感，隱藏版神明桌藏在櫃牆細節中

基於老人家的活動方便性、安全考量，長輩房入口連結公共走道的動線上，特意採緩坡設計，營造一個無障礙環境，老人家進出臥房更輕鬆自如。

客廳沙發背牆與長輩房隔間採雙面櫃設計，櫃牆深度左右不同，在前後兩區形成凹凸對應的櫃深。被牆的內凹區整合神明桌機能，桌面平台融入櫃牆層板的水平視覺，搭配錯落放置的收納木盒，展示、收納、禮佛等全藉由這道牆獲得滿足，讓廳區充滿活潑與輕鬆感。

▲客廳區明亮寬廣，雙面櫃牆完美隨手做收納。



▲沙發背牆整合收納與展示、神明桌等，是進入廳區的第一道風景。

總結：空間增坪計畫

雖然室內坪數有限，但掌握「空間可彈性轉換用途」的大原則下，融入屋主一家7口的空間需求，重新審視平面格局，將角落廚房外移、捨小儲間做為客浴，並以空間美學的觀點重新定義神明桌，賦予禮佛空間新面貌。家，回應著三代同堂的各個面向！

《好設計，讓你的家多2坪》

作者：尤噠唯

出版社：原點出版

書系：Do life

出版日期：2018.02.01

語言：繁體中文

ISBN：978-957-9072-05-2