大氣沈穩真自然風居家　藍色系雲朵主牆空間層次更豐富

文／時尚家居 空間設計暨圖片提供∣邱舍室內裝修設計有限公司 攝影∣賴壽山 採訪撰文∣Mikage

屋主對建材材質非常講究，希望能使用健康、安全且環保的素材，打造安心的住家，因此選用了無毒的建材，以及會除濕吸熱、調節空氣水分的珪藻土，並利用木、石、花草等充滿自然風情的素材，打造開闊祥和、適宜居住的自然風居家。

通透清朗 自然況味

從走入玄關開始，就能由充滿自然感的木、石素材，以及牆上掛的植栽，清楚感受到屋主對自然的喜愛及對建材的講究，玄關主牆施以天然石皮，地板則為流動感滿盈的綠色系大理石，牆上不掛畫改掛花草，搭配植栽與花藝，構築出通透清爽的自然況味，彷彿來到林蔭大地般，清爽宜人。

玄關與客廳交界處，以門框造型轉換空間感，在門框之上的葉型壁燈，不僅呼應了自然風，燈下也有設計貼石皮的暗櫃，與玄關主牆一氣呵成。跨入門框，第一眼就望見餐廳明亮的藍色系雲朵主牆，搭配有如樹枝、果實般崢嶸生長的造型主燈，彷彿感受到輕風拂面，有如來到桃花源般豁然開朗。客廳與餐廳之間沒有明顯隔間，甚至使用一樣的藍色系窗簾，讓整個公共空間開放通透，更富完整性；以輕柔的大理石紋路打造電視主牆，搭配大地色系的家具，讓整個空間層次更豐富。

生活點滴 俯拾皆是

延續用餐空間的藍，以白為基底、局部藍色點綴的寬敞廚房，是許多女性主婦的夢想廚房，不僅料理設備樣樣俱全，還有料理檯與吧台功能兼備的中島，讓喜愛料理的女主人可以悠遊其中，享受做菜的樂趣。廚房旁的書房，以推拉門與公共空間相隔，門片上的活動設計，日後可依需求更換畫作，變換空間表情；書房內一整面書牆的對面，利用不規則實木線條拉門設計，將女主人使用的小書桌隱藏於內，只要將門拉上，便可隱藏雜亂生活感，視覺沉穩安靜、放鬆無壓。

餐廚空間的後方，是全家臥房開門都會經過的地方，設計師巧妙的將這裡規劃為起居空間，是家的中心，也是步出房門後的緩衝，利用隱藏式門片，統整空間感，溫潤木皮搭配直線條紋的設計，既溫暖又不失時尚感；

家人相片的展示，以及植栽、家飾，點綴出溫馨的起居空間，由這裡進出各個睡眠空間，既舒適又放鬆。臥室內延續自然風格，或利用集成木皮或利用光影設計，打造功能與美觀兼備的休憩空間，日常的點滴，俯拾皆是，悠遊於其中，是生活，更是享受。

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