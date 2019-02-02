斷捨離還是失敗了？快試居家改造達人的妙招！

▲檢視平日使用的生活空間，就會發現連小小的書房都堆滿許多不會再使用的東西。（圖／pixabay）

消費中心／綜合報導

過年前總是要大掃除一遍，居家空間都打掃乾淨了，但多餘的東西「除」乾淨了嗎？每年都下定決心要「斷捨離」，今年做到了嗎？專精住家改造設計規劃的資深作家林黛羚剖析「敢買卻不敢清」的心態，她感同身受地表示，台灣老一輩居民因窮苦過，因此多有捨不得丟的、便宜就要買回家的通病。這種習慣不知不覺得就影響到下一代。「從原本空空的房子→任意購物消費→東西爆滿→捨不得丟，最後家裡就越來越滿、讓家深陷在雜物堆中。」

如果家中長輩就是「捨不得丟」的族群，該怎麼辦呢？林黛羚的母親恰好有類似問題，就是把烘碗機當成餐具櫃，不只烘碗機裡是滿的，餐櫃裡也還有大量碗盤。烘碗機裡緊繃的筷架，邊緣已經出現裂痕，每次洗完碗盤，這些陳年餐具就跟著一起烘乾。後來林黛羚決定做個「什麼東西不見了？」的記憶實驗，她先收掉一半以上的筷子、湯匙跟叉子，讓塑膠筷架變得鬆散有空間，原本塞在烘碗機四邊的大湯匙、叉子等，也收到剩下五個。

▲想知道家裡囤積多少東西？把家用品一列擺在桌上，就會驚覺「很可觀」！（圖／原點出版，下同）

當晚媽媽並沒有察覺，過幾天林黛羚終於忍不住問：「妳不覺得烘碗機變得比較ㄌㄤ嗎？」媽媽馬上問：「妳是不是把什麼東西丟了？」「沒有啊！暫時收起來而已啦！」林黛羚隨便給個說法，並說：「考考妳，有哪些東西不見呢？」只見可愛的老媽左思右想，翻了翻烘碗機的內容物，就是說不出個所以然，最後惱羞大聲說：「趕快把東西放回來啦！那些東西還要用。」說歸說，老媽隔天就忘記了，後來林黛羚就自己作主把這些餐具一口氣捐到收容安置機構，做為街友圍爐或聚會時的臨時餐具。

林黛羚分享，不只對家人進行實驗，對自己也很適合，這樣很快就能知道，那些被收起來的物品，對當事人是否有用、具有意義？就不會繼續被擺在家裡堆積塵封！

▲想還給居家空間原本簡樸乾淨的氛圍？現在就從自我實驗開始做起。

《什麼東西不見了？》自我測試步驟

減物生活好方法Step by Step：

1. 準備紙箱、並選定欲整理的區塊（小至抽屜、大至一個房間）。

2. 裝入閒置物品。

3. 把箱子中的物品記到腦海中，並用膠帶封箱，寫上封箱日期及開箱日期（1 ～ 2 年後），開箱日期可記到手機中或行事曆。

4. 到期之前，若完全不需用到箱子裡的物品、也不記得箱子裡面的東西是什麼，可直接送出、回收。

《後半輩子最想住的家：先做先贏！40歲開始規畫、50歲開心打造，好房子讓你笑著住到老》

作者：林黛羚

出版社： 原點

書系：Do life

出版日期：2018/11/01

語言：繁體中文

ISBN：978-957-9072-28-1