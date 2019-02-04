剛做完月子就催生二胎！　婆婆「蓋一棟3層樓房」送未來孫

▲房子示意圖。（圖／CFP）

大陸中心／綜合報導

重慶渝北一名尹小姐透露，婆婆很喜歡撒嬌，又常常送昂貴禮物，她在2018年1月才生下一名兒子，才剛出月子不久，婆婆就開始蓋一棟三層樓房子，說要送給影子都還沒有的「未來孫女」，這些攻勢都讓她壓力很大。

根據「大河報」報導，31歲的尹小姐表示，2016年和戀愛5年的老公胡先生結婚後，本來打算小兩口自己住，但婆婆說年紀大了，買下了200平米（約60.5坪）的房子要求一起住，名字還放在尹小姐的名下，因此她也就只好同意了。

之後婆媳生活在一起難免會有小摩擦，尹小姐也透露，婆婆是「撒嬌高手」。去年春節本來已經說好要回到娘家過年，但婆婆知道後卻說「倆人都是她的寶貝，過年不能和寶貝們一起過，好難過，好難過」，在這種溫情攻勢下，最後還是留下過年了。

而最讓尹小姐負擔的是，本來因為工作忙不想太早生小孩，但結婚以來婆婆就不斷說想抱孫，一刻都不想等，甚至還花光存了好幾年的私房錢，買了一輛新車給她，並且裝好兒童座椅，最後也妥協提早了生小孩的計畫。

本來尹小姐和老公講好，就只生一個小孩，但就在生完老大之外，婆婆竟然和公公在老家整了一棟房子。婆婆還說「房子一共有3層樓，6個房間，兩個孩子都有獨立的臥室，說要把房子作為新年禮物，送給孫子和未來的孫女」。

雖然對婆婆逼生二胎的手法有點生氣，但尹小姐也說，房子已經蓋一半也不好說要推掉，只好之後幫忙出些裝修費用，之後再跟婆婆見招拆招，只希望之後不會又再敗下陣來。