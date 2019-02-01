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影／洗澡大唱自創曲！媽上樓偷錄　綜藝弟突衝出「嚇到彈飛」...腿軟扶牆

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記者張嘉晏／採訪報導

想偷錄鵝子洗澡時的歌聲，卻意外嚇壞人家了啦！一位媽媽在臉書上po出自己不小心把兒子「嚇到彈起來」的影片；5歲兒超生動的表情，一眼就讓人看出他有多驚嚇，吸引了上千名網友按讚大推。媽媽事後也表示，自己和老公重播了好多次，夫妻倆都笑到噴淚，生活因為孩子們充滿了歡樂。

「媽媽對不起你啊！」一位媽媽在臉書「爆怨公社」貼出兒子「蛋寶」嚇歪的影片。她表示兒子每天洗澡唱歌都超大聲，因此心血來潮想偷錄起來；沒想到兒子洗好澡突然走出來，意外被站在樓梯口的媽媽嚇了一大跳。片中可見兒子不但四肢狂抖，嘴巴大開也直接反應了他的驚嚇指數；狂跳完之後還一度腿軟、扶著牆壁坐下，不過最後也是露出甜甜的笑容走下樓。媽媽隨後也在影片中表示「不是故意的」，「你晚上可別做惡夢啊！」

▲▼ 兒子洗澡出來被偷拍媽嚇歪 。（圖／網友Winnie Lin提供）

▲ 兒子洗澡出來被偷拍媽嚇歪 。（圖／網友Winnie Lin提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）

蛋寶媽媽向《ETtoday新聞雲》表示，5歲的兒子每天洗澡都有唱歌的習慣，大聲到人在一樓都聽得到。當天蛋寶前一首還在唱「可愛巧虎島」，媽媽想說接下來可能會唱「海草」或是「帥到分手」之類的歌，所以才想上樓偷偷錄起來，沒想到兩人互相被對方嚇歪；蛋寶忍不住腿軟，媽媽則是忍住不敢笑，怕兒子等等哭出來。

事後經過詢問，原來蛋寶是在唱自己的「自創曲」，雖然被嚇到彈跳起來，不過也是笑笑就過去。媽媽還表示，兒子因為想像小一的姊姊一樣獨立，才會這麼小就自己洗澡；由於還是會害怕，所以藉由「大聲唱歌」來壯膽。

▲▼ 兒子洗澡出來被偷拍媽嚇歪 。（圖／網友Winnie Lin提供）

▲兒子嚇到腿軟啦！

身為3個孩子的蛋寶媽說，寶貝們每天都帶給她很多歡樂，事後她和老公一起重複看了影片200次，還笑到噴淚，覺得「有他們很幸福」。

許多網友紛紛表示，忍不住重播了好多次，「笑到肚子痛」、「 我大笑，兒子表情100分」、「綜藝咖」、「媽媽han壞，蛋寶要收驚了啦」、「笑到併軌」、「可以等他結婚放這一段應該會昏倒」、「還重播三次說妳不是故意的我不信」、「哈哈哈哈好可愛！還沒有生氣」。

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▼吼～綜藝咖蛋寶其實是位疼愛妹妹的小暖哥啦！

▲▼ 兒子洗澡出來被偷拍媽嚇歪 。（圖／網友Winnie Lin提供）

ET快訊
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關鍵字：洗澡,唱歌,親子

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