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6旬翁獨居1坪廢棄廁所　彰警齊邀圍爐感受溫暖

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▲彰警齊邀獨居在1坪大廢棄廁所的6旬老翁，回警局圍爐感受溫暖。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲彰警齊邀獨居在1坪大廢棄廁所的6旬老翁，回警局圍爐感受溫暖。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

在彰化市金馬路天橋下，有名6旬賴姓男子竟獨自居住在1坪大廢棄廁所，2年來過著沒水沒電的生活，彰化分局員警得知後，常掏腰包買便當或麵包探望，1月車禍造成頭部受傷無法打零工，三餐更無以為繼，員警邀他到派出所圍爐，感受「團圓」的溫暖氣氛。

▲6旬翁獨居在1坪大的廢棄廁所內。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲6旬翁獨居在1坪大的廢棄廁所內，門外周圍木板防風。

家住和美鎮的賴男，有妻子有兒女，賴民自己表示，自己以前年少輕狂，年輕時做過太多錯事，犯過太多錯，最後弄得自己妻離子散，相當懊悔，而妻兒平時也都不願意給予資助及生活所需，自己就獨居在該處廢棄空屋內。

▲彰警齊邀獨居在1坪大廢棄廁所的6旬老翁，回警局圍爐感受溫暖。（圖／記者唐詠絮翻攝）

彰化分局中正所所長鄭鎮國表示，賴姓老先生2年前開始就居住在金馬路段該廢棄空屋內，空屋內空間僅一坪大，而且裡面堆滿廢棄雜物，賴民每天就睡在這些雜物旁，而平時賴民則在彰化市區四處乞食，常常有一餐沒一餐，而所內員警時常自掏腰包購買便當或麵包等救濟該賴姓老人。

▲6旬翁獨居在1坪大的廢棄廁所內。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲6旬翁獨居在1坪大的廢棄廁所內。

賴老一面吃著員警送來熱騰騰的午餐，一面啜泣的向員警敘述說，大約1個月前還有份臨時工的派遣工作可以賺點錢，平時只要有上班就會有收入，至少三餐有著落，但無奈世事難預料，1月中旬在彰化市金馬路、如意街口遭車輛追撞，車禍造成頭部受傷並住院，當時身上的積蓄都花在醫療，現在身體狀況不佳無法外出工作，三餐無以為繼，非常感謝彰化分局中正路派出所員警的支助，提供溫暖熱食，填飽飢腸轆轆的肚子。

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關鍵字：金馬路,暖警,彰化分局,廢棄物,圍爐

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