花博后里園區墜馬意外　女子摔落馬背受傷送醫

▲后里消防分隊將墜馬受傷的張女緊急送往醫院。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

記者唐詠絮／台中報導

台中一名37歲張姓女子，大年初一下午到花博后里馬場園區騎馬，因一旁站在騎馬台上的民眾不小心摔落，驚動到張女騎乘的馬匹，致馬兒突然往前衝，張女就被摔落地面，造成頭部血腫及髖關節疼痛，嘔吐等疑似腦震盪現象，幸無嚴重外傷，經后里消防隊送往豐原醫院就醫。

后里消防隊據報指出，5日下午4時20分許有人在后里馬場摔馬，隨即趕到現場。前往搶救，張女已被扶到一旁等待救援，張女頭部明顯出現血腫且髖關節疼痛，馬場人員立即給予冰敷，消防人員到場後用長臂板將張女護送上救護車，載往豐原醫院治療。

▲后里馬場的馬匹。

張女說，她花100元在園區體驗騎馬，當時人正騎在馬背上，當時另一個站在騎馬台的人突然跌倒，不小心碰到到她所騎乘的馬，致馬匹驚嚇往前衝，她才被摔落地面。

▲台中花博后里馬場園區「哈薩克阿拉木圖馬術特技團」馬術特技表演。

6日台中花博后里馬場園區「哈薩克阿拉木圖馬術特技團」馬術特技表演，於花博期間除週二公休外，每日上午11時及下午3時會各表演一場，2月19日、3月19日更將加場演出，觀旅局表示，馬術競技場容留人數上限為1,800人，以提供遊客最佳觀賞品質及安全上的考量。

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