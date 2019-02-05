▲6旬失智老翁迷路，竟找到失聯18年大哥。（圖／記者唐詠絮翻攝，下同）

記者唐詠絮／彰化報導

68歲蘇姓老翁2日疑似失智迷路，從彰化市區一路走到花壇鄉，警方發現他無法清楚表達，透過人臉辨識系統查出老翁身分，還意外找到失聯18年的大哥，讓兄弟倆能在過年重逢，一起吃年夜飯。

花壇分駐所所長游錫明說，2日晚間6時許，彰化分局花壇分駐所接獲民眾報案，蘇姓老翁衣著單薄、神情恍忽在花壇鄉中山路邊遊走，疑似失智迷路，警方到場時一度找不到老翁蹤影，後來在花壇鄉南口一號道路前找到人。

由於老翁當時身上沒有任何證件，也說不清自己的地址和姓名，只知道自己姓「蘇」，還說出彰化市一家燒烤店的店名。警方使用M-Police人臉辨識系統過濾，查出他的身分，帶回派出所買熱食讓他食用後，並請彰化市的中華派出所協助尋人。

▲過年前夕找到失散多年的大哥，一家人總算能一起圍爐。



警方協尋過程中，先聯絡上蘇姓老翁的黃姓女房東，同時意外查出蘇姓老翁有個從母姓的78歲翁姓大哥住在埔鹽鄉，當晚警方就通知大哥，並把他接到花壇相認；翁接獲通知時相當驚訝，兄弟闊別18年，大哥見到弟弟相當激動、喜極而泣，深夜由警車送兩人一起到彰化市弟弟的住處，警員看到這一幕也相當感動。女房東見蘇姓老翁回來，跟他說：「幫你準備好晚餐，怎麼人不見了？」計算老翁被發現的地方，已離住處十幾公里。

女房東說，蘇年輕時離婚，與妻兒沒有聯繫，因沒工作、收入，十多年來獨居在彰化市，由女房東無償供他住，也被縣府社會處列為關懷對象；警方擔心他再度走失，已代向社會處申請愛心手鍊。

蘇姓老翁另有兩個哥哥，一人去世、一人在北部與子女同住，但因長年在外未與家人聯絡，只有翁姓大哥持續打聽小弟的下落，員警們都很高興能在年節前夕幫助兩兄弟重逢一起過年圍爐吃飯。

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