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為2子女忍家暴20年！她卑微求離婚　夫酸「我有養家」拒放手

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▲▼家暴,暴力,受虐,性侵,昏迷,下藥,昏睡。（圖／翻攝pixabay）

▲丈夫喝醉酒就會動手打妻子。示意圖與本案無關。（圖／翻攝pixabay）

地方中心／桃園報導

桃園一名人妻阿麗（化名）與蕭姓丈夫結婚20年，期間一直不停遭到家暴，當她下定決心要離婚時，居然被對方嗆「又不是沒有養家」為由拒絕離婚。桃園地院審理後，認為有子女的證稱，蕭男的確會家暴，因此裁准離婚，全案仍可上訴。

判決書指出，阿麗與蕭男1995年3月4日結婚，育有2名子女，不料婚後丈夫脾氣暴躁，常常酒後打人，甚至拿東西亂砸。阿麗哭訴，家暴長達20年，一直隱忍直到孩子都長大了，才決定不再忍受，且對方也曾說過跟她生活在一起很痛苦，不如就此切斷關係。

吃口麵包就醉倒？ 罕見疾病讓他變「酒鬼」（圖／達志／示意圖）

▲子女在法庭上也作證父親的確經常酒後家暴。示意圖與本案無關。（圖／達志）
小孩也在法庭上證稱，父母平常幾乎沒有交談，這樣的情形長達10年，對彼此冷漠，約3、4 年前，父親每次喝醉酒就會亂動手毆打媽媽，也會拿手邊的東西丟擲；自有記憶以來，爸爸只要喝完酒就會打媽媽，2018年10月雙方吵架時，父親還把家中保險箱撬開，說要離婚把自己的東西拿回來。

蕭男則否認家暴行為直呼，「如果有家暴，可以忍20年嗎？」不願意離婚。不過他的說詞不被採信，法官認為蕭男酒後常施行暴力，且有兩個孩子的證述，故已難期待兩造婚姻有回復的可能，因此裁准離婚，全案可上訴。

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

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關鍵字：家暴,離婚,毆打

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