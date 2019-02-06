6代同堂最大100歲最小10個月　台中太平張家600人回娘家歡聚

▲台中太平張氏家族回娘家，6代同堂，最高壽的張老阿嬤101歲與10個月大的小男嬰合照。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

記者唐詠絮／台中報導

豬年行大運，說到初二回娘家，就得來看看台中太平張氏家族，6日席開將近60桌流水席的大陣仗，宴請分散在世界各地的子孫，回到老家吃團圓飯，最高壽的張老阿嬤今年100歲，年紀最小的才10個月大，六代同堂從中午吃到晚上，席間場面盛大熱鬧又溫馨。

主辦人現年75歲的張文田說，為了讓子孫們都能記得自己是太平張氏家族的一員，辦全台家族回娘家至今已經23年，今年也是一樣請外燴業者料理食物，但是價錢從一桌4,200元漲價到一桌4,500元，除了子孫們會自由樂捐外，其餘由堂哥張豪城也是77乳加巧克力老闆全力贊助。

外燴業者忙著料理食材下鍋煮，12樣滿桌澎湃好料都是要給大年初二回娘家的張家人團圓菜，台中太平的張氏家族，子孫眾多，跨越六代，每到大年初二，將近600位住在北中南的張家子孫全部齊聚一堂。

張文田說，這些從全台各地回娘家的親友有些一年才見這一次面，雖然有點生疏，但話匣子一開氣氛就相當熱絡，總是話題聊不完，其中年紀最長壽的阿嬤今年100歲，和年紀最小的孫子整整差了99歲。

張家人團圓聚餐，吃飯分中午跟晚上兩場次，中午開35桌，晚上開25桌才塞的下，每個回娘家的人都有一份價值600元的伴手禮，的就連伴手禮都要出動貨車載，年年都是大陣仗，一年更比一年熱鬧滾滾，加上今年適逢阿嬤百歲，讓這頓團圓飯格外有意義。

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