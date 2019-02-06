　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
社會 社會焦點 保障人權

職人風景/看了就會肚子餓的「食模」 莊維恩還讓蝦子走出水族箱

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者黃彥傑／台北報導

百貨公司美食街櫥窗內的食物模型，不仔細看的話，那些食物模型幾乎跟真的沒什麼兩樣，還真的會勾起民眾食慾。台灣食物模型職人莊維恩，用她的雙手透過細微、繁複的製作過程，製作出一道道「美食」出來，可說是職人工藝最完美的表現。

▲看了就會肚子餓的「食模」 莊維恩還讓蝦子走出水族箱。（圖／記者黃彥傑攝）

▲食品模型師莊維恩上色製作出一道道美食模型。（圖／記者黃彥傑攝，下同）

莊維恩在職場上約有8年多經驗，2013年離開公司，自己成立「匠一食品模型製作所」。因大學唸的是工藝設計學系，在色彩敏感度非常要求，也因為這樣堅持品質，獲得廠商讚許，陸續接到多家知名品牌餐點模型製作訂單。

莊維恩說，以往製作食物模型的流程，先將食物翻模後，在模具內灌入塑膠，成型後取出再噴塗上色，製作過程要忍受高溫、手指沾滿顏料，手臂還會被烤箱燙到手留下疤痕。有時苦練還不見得學的成，要加上調配色彩能力、耐心，以及不怕烤箱的溫度，三點兼具，才算是專業的職人。不少女生要來應徵看到這樣，都打了退堂鼓，所以做這份工作真的要有很大的熱情。

▲看了就會肚子餓的「食模」 莊維恩還讓蝦子走出水族箱。（圖／記者黃彥傑攝）

其實製作的東西不會侷限於「食物」上，莊維恩曾經接到一個「不完全」是食物的模型訂單，例如水族博物館內需要展示各式各樣獨特的蝦，就這麼突然找上門來。原來廠商想讓蝦子不在水族箱內也能「活跳跳」，希望將蝦子走在沙子上栩栩如生的狀態呈現出來，供博物館做靜態展示。找了多家都說無法製作，只有莊維恩願意挑戰，將這訂單接了下來。

▲看了就會肚子餓的「食模」 莊維恩還讓蝦子走出水族箱。（圖／記者黃彥傑攝）

▲莊維恩的巧手，把水族館內的蝦子，製作出非常精細的模型。（圖／記者黃彥傑攝，下同）

之後，請對方用急速冷凍寄送台灣特種蝦子實體與圖片，經過思考與討論後，費工的將蝦子解構翻模，調整塑料的透明度、上色、再拼湊出立體的型態才完成。莊維恩表示，除了事前得大量收集關於蝦子的圖片資料，還必須了解蝦子的基本結構特徵與習性。很開心自己的專業技術能應用在不同的領域上。

▲看了就會肚子餓的「食模」 莊維恩還讓蝦子走出水族箱。（圖／記者黃彥傑攝）

時至今日，莊維恩從事食品模型已經超過10年，始終如一的是站在顧客立場著想，試著解決製作上問題「只要勇於挑戰這些從來沒做過的東西，成功之後，客人自然就會帶來更多的訂單。因為這個圈子很小，賣得不僅僅是技術，也是一份感情、跟一個信任，更是彼此間的默契。」這段感觸也是讓莊維恩不斷茁壯的原因，未來將持續努力，再求精進，讓更多人感受「食模」妙不可言的魔力。

▲看了就會肚子餓的「食模」 莊維恩還讓蝦子走出水族箱。（圖／記者黃彥傑攝）

▲一般食品模型，也會加入一些巧思，變得更吸引人。（圖／記者黃彥傑攝）

▲看了就會肚子餓的「食模」 莊維恩還讓蝦子走出水族箱。（圖／記者黃彥傑攝）

▲▼這些食品模型，不仔細看，真的會讓人以為是真的食物。（圖／記者黃彥傑攝）

▲看了就會肚子餓的「食模」 莊維恩還讓蝦子走出水族箱。（圖／記者黃彥傑攝）

▲看了就會肚子餓的「食模」 莊維恩還讓蝦子走出水族箱。（圖／記者黃彥傑攝）

▲▼各種食品模型，都會盡量滿足客人需求下去製作。（圖／記者黃彥傑攝）

▲看了就會肚子餓的「食模」 莊維恩還讓蝦子走出水族箱。（圖／記者黃彥傑攝）

▲看了就會肚子餓的「食模」 莊維恩還讓蝦子走出水族箱。（圖／記者黃彥傑攝）

▲真假食品模型擺在一起，真的會讓人分辨不出來。（圖／記者黃彥傑攝）

食品模型師莊維恩小檔案

年齡：37歲
家庭狀況：已婚
身高／體重：163公分／50公斤
學歷：台灣藝術大學工藝系畢業
現職：匠一食品模型製作所負責人

ET快訊
初二拜月老好時機！6大禁忌藏恐怖詛咒「斷良緣」
奈良鹿攻擊人史上最嚴重！「今年飆破200傷」8人骨折重傷

關鍵字：食品模型,莊維恩

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

潛逃5年落網！前台南縣議長吳健保涉打假球　6日菲國遣返抵台

「21歲男大生」遭酒駕撞死！永遠缺席團圓飯...阿姨崩潰：請儘速立法

獨／甜美系女警哄哭哭小童　「3星拱月」仍吃鱉「不買帳」　　　

屋主泡咖啡招待還「秀24萬元金塊」　女清潔工隔天闖屋竊走

市價8千「大尾鱸鰻」街上跳　貪婦吃下肚涉侵佔

獨／10歲童報案「情侶公園放閃打X」　警傻眼：勸導參加摩鐵票選

15歲少女逃家求助閨蜜　陪睡換宿「狼叔」天天要

暗網／代客扎愛滋針、性侵、殺人　只有這裡沒人敢接案

超商店長「摸胸」2小女生還辯：只有雙手無法同時摸2女

職人風景/看了就會肚子餓的「食模」 莊維恩還讓蝦子走出水族箱

喵皇半夜溜奴才房拜拜「唸咒語」　爸轉頭飆罵三字經：皮在癢484

林志玲睽違8年豋《春晚》　「水上芭蕾」難度破表

太子爺伸腳？雄工生三鳳宮搶頭香「剩一步摔倒」　讓給六連霸主

公婆「超變態霸凌」逼生第三胎　除夕怒嗆親家...媳忍3年大爆發

活了27年！老爸破天荒「搶曬衣服」　女兒震驚...低頭見「圓形魔陣」秒笑歪

太子爺伸腳？雄工生三鳳宮搶頭香　「剩一步摔倒」趴地讓給六連霸主！

新春第一炮「嚇死1500隻雞」！　 雲林養雞場負責人怒：損失約30萬

黑汪汪偷喝人類水杯遭抓包！　眼睛亂飄「裝沒事」！媽：沒水準

新竹氣爆人孔蓋炸裂畫面曝光　2X2公尺坑洞...1騎士摔飛

淡水天元宮三色櫻滿開　春節最美賞櫻地！粉色天空超夢幻

潛逃5年落網！前台南縣議長吳健保涉打假球　6日菲國遣返抵台

「21歲男大生」遭酒駕撞死！永遠缺席團圓飯...阿姨崩潰：請儘速立法

獨／甜美系女警哄哭哭小童　「3星拱月」仍吃鱉「不買帳」　　　

屋主泡咖啡招待還「秀24萬元金塊」　女清潔工隔天闖屋竊走

市價8千「大尾鱸鰻」街上跳　貪婦吃下肚涉侵佔

獨／10歲童報案「情侶公園放閃打X」　警傻眼：勸導參加摩鐵票選

15歲少女逃家求助閨蜜　陪睡換宿「狼叔」天天要

暗網／代客扎愛滋針、性侵、殺人　只有這裡沒人敢接案

超商店長「摸胸」2小女生還辯：只有雙手無法同時摸2女

職人風景/看了就會肚子餓的「食模」 莊維恩還讓蝦子走出水族箱

潛逃5年落網！前台南縣議長吳健保涉打假球　6日菲國遣返抵台

在家做拔絲甜點超easy　但少了這個步驟就少一味！

柯文哲、韓國瑜「民間型」從政者崛起　學者認為此人很尷尬

「21歲男大生」遭酒駕撞死！永遠缺席團圓飯...阿姨崩潰：請儘速立法

進擊的素人！林義豐「虧雞」闖台南　藍綠也驚驚

己亥年生肖運勢前三！龍迎帝王星、狗人氣飛揚

看絕美月牙灣海岸線、地上星河！台東必去5間景觀餐廳

當年聊跑趴，現在聊當爸媽！　《大學生》人夫人妻總盤點

技術挑戰賽名單出爐　唐西奇領銜發起挑戰

獨／甜美系女警哄哭哭小童　「3星拱月」仍吃鱉「不買帳」　　　

做「壞事」叫聲像被鬼拖走　嗨翻女：你X個逼！快高潮惹

社會熱門新聞

新春第一炮　1500隻雞被嚇死

酒駕性侵鞭刑連署過！法務部回應

偷吃人妻鹹　小王瞎掰：我在夢遊

即／九如交流道車禍　休旅車直直..

讓網友無法好好洗車的背影！本尊..

櫻花妹丟手機　警30分鐘找回

男買菜騎車返家　路口被汽車撞死

即／新年願望「斬首蔡英文」　刑..

鋪好的柏油路又被潑漆　網氣炸：..

苦忍家暴20年　她求離夫拒絕

趕上班4汽、機車追撞2人傷　肇..

首次60支籤擲沒杯　南鯤鯓宣布..

夫手機半夜狂響　老婆一看氣壞了

罵「像張淑晶」　法官：貶損人格

更多熱門

讀者迴響

發燒話題

鈕承澤 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 春晚直播 廖峻中風 陳昱安 習近平 王令麟 肉圓惡爸 范筱梵 玄彬孫藝真 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 林志玲言承旭 徐若瑄 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 周子瑜 孫安佐 十年挑戰 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 林佳龍 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 尾牙 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 金門防疫戰 彭政閔引退

熱門新聞

舒子晨遭「製作單位徹底封殺」！

初二要伺候大姑一家！老公：我們出國

女詭病纏身淚崩　求醫10年找到病因

館長反擊艾瑪：照你話講你告我？

港媳來台過年焦慮崩潰！老公霸氣挺「這不是老婆應該做」

公婆超變態霸凌逼生男！媳忍3年爆發

新春第一炮　1500隻雞被嚇死

在利菁家圍爐！孫生「感動到想哭」：這是我一生追求

周揚青號召捐款…網酸：那妳呢　羅志祥1句話霸氣護愛

他連刮8張2000元虧爆！下張中100萬回家卻哭了

沒安全感體質！曖昧男傳「好友關係」暖翻

初二三大禁忌！拜拜犯大忌象徵凶兆

酒駕性侵鞭刑連署過！法務部回應

3命理師認證！豬年2生肖是財運、戀愛運雙料王

揭密「漢堡盒裂縫」用法！單手吃完整個套餐

更多

最夯影音

更多

喵皇半夜溜奴才房拜拜「唸咒語」　爸轉頭飆罵三字經：皮在癢484

林志玲睽違8年豋《春晚》　「水上芭蕾」難度破表

太子爺伸腳？雄工生三鳳宮搶頭香「剩一步摔倒」　讓給六連霸主

公婆「超變態霸凌」逼生第三胎　除夕怒嗆親家...媳忍3年大爆發

活了27年！老爸破天荒「搶曬衣服」　女兒震驚...低頭見「圓形魔陣」秒笑歪

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面