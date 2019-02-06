職人風景/看了就會肚子餓的「食模」 莊維恩還讓蝦子走出水族箱

記者黃彥傑／台北報導

百貨公司美食街櫥窗內的食物模型，不仔細看的話，那些食物模型幾乎跟真的沒什麼兩樣，還真的會勾起民眾食慾。台灣食物模型職人莊維恩，用她的雙手透過細微、繁複的製作過程，製作出一道道「美食」出來，可說是職人工藝最完美的表現。

▲食品模型師莊維恩上色製作出一道道美食模型。（圖／記者黃彥傑攝，下同）

莊維恩在職場上約有8年多經驗，2013年離開公司，自己成立「匠一食品模型製作所」。因大學唸的是工藝設計學系，在色彩敏感度非常要求，也因為這樣堅持品質，獲得廠商讚許，陸續接到多家知名品牌餐點模型製作訂單。

莊維恩說，以往製作食物模型的流程，先將食物翻模後，在模具內灌入塑膠，成型後取出再噴塗上色，製作過程要忍受高溫、手指沾滿顏料，手臂還會被烤箱燙到手留下疤痕。有時苦練還不見得學的成，要加上調配色彩能力、耐心，以及不怕烤箱的溫度，三點兼具，才算是專業的職人。不少女生要來應徵看到這樣，都打了退堂鼓，所以做這份工作真的要有很大的熱情。

其實製作的東西不會侷限於「食物」上，莊維恩曾經接到一個「不完全」是食物的模型訂單，例如水族博物館內需要展示各式各樣獨特的蝦，就這麼突然找上門來。原來廠商想讓蝦子不在水族箱內也能「活跳跳」，希望將蝦子走在沙子上栩栩如生的狀態呈現出來，供博物館做靜態展示。找了多家都說無法製作，只有莊維恩願意挑戰，將這訂單接了下來。

▲莊維恩的巧手，把水族館內的蝦子，製作出非常精細的模型。（圖／記者黃彥傑攝，下同）

之後，請對方用急速冷凍寄送台灣特種蝦子實體與圖片，經過思考與討論後，費工的將蝦子解構翻模，調整塑料的透明度、上色、再拼湊出立體的型態才完成。莊維恩表示，除了事前得大量收集關於蝦子的圖片資料，還必須了解蝦子的基本結構特徵與習性。很開心自己的專業技術能應用在不同的領域上。

時至今日，莊維恩從事食品模型已經超過10年，始終如一的是站在顧客立場著想，試著解決製作上問題「只要勇於挑戰這些從來沒做過的東西，成功之後，客人自然就會帶來更多的訂單。因為這個圈子很小，賣得不僅僅是技術，也是一份感情、跟一個信任，更是彼此間的默契。」這段感觸也是讓莊維恩不斷茁壯的原因，未來將持續努力，再求精進，讓更多人感受「食模」妙不可言的魔力。

▲一般食品模型，也會加入一些巧思，變得更吸引人。（圖／記者黃彥傑攝）

▲▼這些食品模型，不仔細看，真的會讓人以為是真的食物。（圖／記者黃彥傑攝）

▲▼各種食品模型，都會盡量滿足客人需求下去製作。（圖／記者黃彥傑攝）

▲真假食品模型擺在一起，真的會讓人分辨不出來。（圖／記者黃彥傑攝）

食品模型師莊維恩小檔案

年齡：37歲

家庭狀況：已婚

身高／體重：163公分／50公斤

學歷：台灣藝術大學工藝系畢業

現職：匠一食品模型製作所負責人