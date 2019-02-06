公司宿舍「嘿咻N次」　偷吃人妻鹹濕訊被抓　小王掰：我在夢遊

▲葉姓人妻竟與同事發生婚外情。示意圖與本案無關。（圖／CFP，下同）



地方中心／台中報導

台中一名吳姓男子與葉姓女子發生婚外情，2人在不倫戀期間發生多次性行為，直到葉女丈夫透過吳男妻子告知、發現鹹濕簡訊，全案曝光。台中地院審理後認為，雖吳男辯稱是在無意識的情況下傳訊，但檢視後續幾封足見2人有交往事實，因此判他須賠償葉女丈夫30萬元。

判決書指出，吳姓男子與葉姓人妻是同事，沒想到2人居然擦出愛的火花，2015年1月中旬於公司宿舍內發生第一次性行為，之後陸續在相同地點偷偷來，時間長達一年多；更誇張的是，期間還一起到廣州出遊，完全不怕別人發現。

葉女丈夫原本都不知情，經由吳男妻子傳親密照片告知後才知情，氣得翻閱妻子手機的簡訊，果然發現多封描述性交、口交、車震等性愛情節的簡訊，因此向吳男提告、求償150萬元。

▲鹹濕簡訊吳男竟掰夢遊傳的。示意圖與本案無關。



吳男在法庭上辯稱，長期服用藥物，而藥的副作用會有幻覺、夢遊症等行為障礙，自己是在意識不清的情況下傳送訊息。他強調，對葉女比較好是因為跟她聊的比較來，雙方絕對沒有私情。

法官審理後認為，吳男曾傳訊「我不甘心，因為妳也不是真心愛我，只是在利用我」，可以看得出不甘心不倫戀被揭發後，遭女方拒絕往來、多次發送訊息意圖挽回，足見2人曾有交往之實，綜合吳男妻子提供的相關照片，判吳男須賠償葉女丈夫30萬元。

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